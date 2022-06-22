У Німеччині на росіян заводять справи про порушення санкцій при оформленні tax free

Росіяни, виїжджаючи з країн ЄС, тепер можуть залишитися без санкційних покупок, отримати судову справу та заборону на в'їзд, інформує ZN.ua.

Через російське вторгнення в Україну, країни Європейського союзу заборонили експорт до РФ одягу, аксесуарів та взуття дорожче 300 євро. У аеропортах Німеччини жорстко дотримуються цих обмежень – конфіскують у росіян дорогі покупки, коли вони хочуть отримати за них tax free і заводять справи про спробу незаконного ввезення у РФ санкційної продукції. Про це пишуть РосЗМІ.

Життя без люксу та розкоші

Так, в аеропорту Франкфурта у москвички вилучили сумку Furla вартістю 500 євро, коли вона спробувала перед вильотом у спеціальному пункті для оформлення tax free поставити штамп на документи про покупку, щоб отримати податкове вирахування на свій картковий рахунок.

«Потерпіла» повідомила, що під час продажу в магазині продавці без проблем оформили всі документи на російський паспорт, але митний офіцер, який оформляє tax free, попросив показати покупку, оголосив про її вилучення і заявив про порушення стосовно покупки справи про спробу незаконного ввезення до Росії предметів розкоші.

Мешканці Росії навіть не допомогло те, що tax free вона намагалася отримати на картку іноземного банку та вилітала не до Росії.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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