Бюро IAB запустилось в Украине, в него вошли Google, Admixer, OLX и другие
Несколько крупных игроков украинского интернет-рынка
В Украине инициаторами создания выступили «Google Украина», Admixer, Kantar TNS, GroupM, Publicis One, OLX, «Медиа Группа Украина» и «Обозреватель», но организация также готова принимать новых участников. Возглавил IAB Ukraine сооснователь Admixer Алексей Болтивец.
«Наша организация — про деньги. В конечном итоге вся работа организации имеет цель растить рынок и обосновывать для рекламодателей причины увеличивать бюджеты. И это будет происходить с понятными метриками в рекламе, качественными исследованиями, прозрачностью в размещении рекламы, образованием участников рынка», — так
Президент украинского IAB Алексей Болтивец и президент международного IAB Рэнделл Ротенберг
Также, IAB Ukraine займется разработкой единых стандартов измерения рекламного рынка, рекламных форматов, работать над тем, чтобы «digital стал понятным, эффективным и прозрачным».
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