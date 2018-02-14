Бюро IAB запустилось в Украине, в него вошли Google, Admixer, OLX и другие

Несколько крупных игроков украинского интернет-рынка объявили о создании украинского представительства международной сети — IAB Ukraine (Interactive Advertising Bureau). Украина стала 44 страной, которая присоединилась к сети. IAB — это известное международное объединение участников рынка рекламы, в него входят порядка 650 медиа- и интернет-компаний (среди них — представители Google , Microsoft , Amazon, Disney, Bloomberg Media и другие). Ее цель — развивать медиа и маркетинг в условиях цифровой экономики. , пишут AIN.UA

В Украине инициаторами создания выступили «Google Украина», Admixer, Kantar TNS, GroupM, Publicis One, OLX, «Медиа Группа Украина» и «Обозреватель», но организация также готова принимать новых участников. Возглавил IAB Ukraine сооснователь Admixer Алексей Болтивец.

«Наша организация — про деньги. В конечном итоге вся работа организации имеет цель растить рынок и обосновывать для рекламодателей причины увеличивать бюджеты. И это будет происходить с понятными метриками в рекламе, качественными исследованиями, прозрачностью в размещении рекламы, образованием участников рынка», — так описывает цели новосозданной организации ее глава.

Президент украинского IAB Алексей Болтивец и президент международного IAB Рэнделл Ротенберг

Также, IAB Ukraine займется разработкой единых стандартов измерения рекламного рынка, рекламных форматов, работать над тем, чтобы «digital стал понятным, эффективным и прозрачным».