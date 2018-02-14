Поліція без конкуренції докупила позашляховиків Renault у фаворита ще на 25 мільйонів

Національна поліція України 21 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» автомобілів спеціалізованого призначення типу універсал на 24,58 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

До 26 грудня мали поставити 50 білих кросоверів 2017 року випуску сертифікованої нею збірки СКС-RDS-02РП по 492 тис грн.

У листопаді «Спец-Ком-Сервіс» продавав їх поліції за такою ж ціною.

Це повнопривідний позашляховик Renault Duster 4х4 із дизельним двигуном Євро 5 об’ємом 1 461 куб. см, МКПП6, кондиціонером, фронтальними подушками безпеки передніх сидінь, радіостанцією Vertex Standart VX2200 та сигналізацією «Artexlight 88 flat». Гарантійний строк становить п’ять років або 100 тис км пробігу.

Передбачено повну передоплату згідно постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117.

Ціна угоди на 24% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Нинішнє замовлення «Спец-Ком-Сервіс» отримав без конкуренції. Засновниками цієї фірми з Вишневого є директор Сергій Калюш і Михайло Городових. Усього з 2011 року вона виграла тендерів на 545,67 млн грн.

Рік тому прокуратура відкрила провадження проти посадовців Нацгвардії, котрі нібито сприяли перемогам «Спец-Ком-Сервісу» на торгах щодо закупівлі автомобільної техніки. У вересні суд дозволив слідчим доступ до інформації про рахунки фірми. Крім того, військова частина 3078 намагається через суд стягнути зі «Спец-Ком-Сервісу» 1,49 млн грн. штрафу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
С одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - РожковаС одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - Рожкова
ООН попросила у доноров более $1 мдрд на борьбу с голодомООН попросила у доноров более $1 мдрд на борьбу с голодом
Уряд Гройсмана затвердив мільярдну відмову від «європейських» цементобетонних доріг
Неизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в КиевеНеизвестные бросили дымовые шашки и кувалдами бьют двери в БЦ "Гулливер" в Киеве
В Москве задержали партнера Таруты по ИСДВ Москве задержали партнера Таруты по ИСД
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура вважає, що екс-співвласник «ІПП-центру» пішов в «Енергоатом» для розкрадання мільйонів
«Сумихімпром» без торгів злив 99 мільйонів на вапно, у півтора рази дорожче від підслідного «СхідГЗК»
Франківці за 76 мільйонів влаштують електропостачання підстанції «Київобленерго»
«Украерорух» змінив страхувальника з донецьких на Антонова, зекономивши відсоток із 30 мільйонів
Обленерго Григоришина без торгів злили 9 мільйонів консультантам Григоришина
У Житомирі судова адміністрація віддала 11 мільйонів на ремонт судів двом родичам-ФОПам
Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті
«Укрзалізниця» за 96 мільйонів накупила вагонних кондиціонерів по 384 тисячі
Рідна фірма «журилівців» продала Вільногірському комбінату газу на 149 мільйонів
Мішалов програв партнеру водоканалівця 149 мільйонів на коштовний ремонт стадіону в Дніпрі
Последние новости
Подгружаем последние новости