Поліція без конкуренції докупила позашляховиків Renault у фаворита ще на 25 мільйонів

Національна поліція України 21 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» автомобілів спеціалізованого призначення типу універсал на 24,58 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро» .

До 26 грудня мали поставити 50 білих кросоверів 2017 року випуску сертифікованої нею збірки СКС-RDS-02РП по 492 тис грн.

У листопаді «Спец-Ком-Сервіс» продавав їх поліції за такою ж ціною.

Це повнопривідний позашляховик Renault Duster 4х4 із дизельним двигуном Євро 5 об’ємом 1 461 куб. см, МКПП6, кондиціонером, фронтальними подушками безпеки передніх сидінь, радіостанцією Vertex Standart VX2200 та сигналізацією «Artexlight 88 flat». Гарантійний строк становить п’ять років або 100 тис км пробігу.

Передбачено повну передоплату згідно постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117 .

Ціна угоди на 24% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Нинішнє замовлення «Спец-Ком-Сервіс» отримав без конкуренції. Засновниками цієї фірми з Вишневого є директор Сергій Калюш і Михайло Городових. Усього з 2011 року вона виграла тендерів на 545,67 млн грн.