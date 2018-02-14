Комунальниця Труханова в обхід тендерів платить за водія з машиною своїй благодійній організації

Комунальниця Труханова в обхід тендерів платить за водія з машиною своїй благодійній організації

Марина Ігоніна з мером Одеси Геннадієм Трухановим

Комунальне підприємство «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» (Одеса) з початку року замовило у благодійної організації «Інститут реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку ім Януша Корчака» послуг з перевезення на 0,8 млн грн.

Про це пише «Избирком».

В січні-лютому комунальники уклали з інститутом чотири угоди про надання транспорту з водієм в поточному році. Всі вони були укладені по неконкуретній процедурі і по максимальній допороговій сумі – майже 200 тисяч.

На початку минулого року – 18 січня, комунальники також уклали чотири угоди з Інститутом щодо транспортних послуг. Таким чином, протягом року, КП замовило послуг перевезення на 1,60 млн грн, всі без проведення тендерів.

Засновниками «Інститут реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку ім Януша Корчака» є Ірина Любанецька, Ірина Галіна, Маргарита Созонюк, Інна Літняк та Марина Ігоніна.

Ігоніна і очолює КП «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку», який замовив послуги її благодійної організації.

Від «Наших грошей»

Комунальний «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» та благодійна організація «Інститут реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку ім Януша Корчака» були зареєстровані в 2005 році за однією адресою а Одесі. Також в угодах указано, що з 2012 року сторони працюють на базі спільного використання майна.

Всі угоди укладені «заднім числом»: вони почали діяти з 2 січня поточного року, тоді як були підписані в період з 29 січня по 5 лютого. В договорах вказана загальні витрати на зарплатню водія, пальне та ремонт авто, але не вказаний термін дії цих документів або почасові витрати на отримання послуги.


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