Казахстан планує збільшити експорт нафти в обхід РФ

У 2023 році країна почала експортувати нафту через Азербайджан.

Казахстан має намір збільшити експорт нафти в обхід РФ , країна робить ставку на диверсифікацію постачання енергоресурсів на світові ринки. Про це повідомляє DW , інформує ZN.ua .

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Зокрема, одним із основних проектів у цій галузі є постачання нафти через Азербайджан. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв після переговорів із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

«Завдяки нашим домовленостям цього року через Азербайджан відбулося відправлення першої партії казахстанської нафти», - сказав він, додавши, що наступний крок — це «збільшення обсягів поставок та надання їм довгострокового, стабільного характеру».

Раніше основним маршрутом для експорту нафти з Казахстану була система Каспійського трубопровідного консорціуму, яка переправляла нафту до Новоросійська РФ , звідки її відправляли морем.

У липні 2022 року Приморський районний суд Новоросійська на 30 днів призупинив роботу Каспійського трубопровідного консорціуму. Після цього Токаєв доручив знайти нові маршрути для експорту нафти.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія допоможе Казахстану розвивати експортні маршрути в обхід Росії.