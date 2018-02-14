В JPMorgan допускают падение биткоина вдвое

По мнению аналитиков JPMorgan, курс биткоина может упасть еще сильнее — до $4,6 тыс. Подобный вывод сделан на основании технического анализа графика стоимости криптовалюты.

Об этом пишет Business Insider.

Биткоин начал год не слишком хорошо, подешевев на этот момент примерно до отметки $8,5 тыс. с почти $20 тыс. в декабре.

Падение связано с угрозой жесткого регулирования криптовалюты в Южной Корее и других странах, включая США .

Инвесторы начинают опасаться, что регуляторы просто закроют им доступ к этому активу. Теперь, по мнению аналитиков JPMorgan, сложились обстоятельства для еще большего падения — вплоть до $4605, то есть почти вдвое.

«Все зависит от того, сможет ли биткоин пробить психологические отметки в $10128 и $10776, — пишут они в отчете клиентам. — Если нет, то он потеряет 50% своей стоимости сразу же». По мнению аналитиков банка, рост биткоина с уровня $5900 был «впечатляющим», однако существует большой риск того, что он снова упадет.

Впрочем, есть и позитивный сценарий. «Если биткоин пробьет отметку в $10776, то ему будет открыта дорога к $14334 и даже до $16304», — говорится в сообщении банка. По данным CoinMarketCap, биткоин не торговали выше $16 тыс. с начала января.

Справка:

JPMorgan Chase (Джейпиморган Чейз) — крупнейший по величине активов банковский холдинг США . Принадлежит к «Большой Четверке» крупнейших банков США . Ведет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами и пр.