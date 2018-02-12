В Украине запускают реестр должников

банк

С 1 апреля все украинские банки будут пополнять базу должников, а саму информацию доверили Нацбанку. Там уверяют, что информация останется конфиденциальной и всех клиентов предупредят о попадании в «черный список».

Об этом говорится в материале Realist`a.

Согласно принятому закону, в базу попадет следующая информация:

— ФИО, дата рождения, ИНН, серия и номер паспорта;

— информация о кредите и размере задолженности;

— связь должника с приближенными к банку людьми;

— доход, вид деятельности и т. д.

Важно также отметить, что покамест речь идет только о крупных должниках, тех, кто не вернул в банк сумму, эквивалентную 100 минимальным зарплатам (т. е. более 370 тыс. грн). В первую очередь, проблемы из-за реестра могут возникнуть у юридических лиц, поясняет кредитный эксперт Владимир Мазуренко. «Если раньше можно было правильно закрыть юрлицо и откреститься от долгов, начать жизнь с чистого листа. Сейчас вся эта информация попадет в реестр и следующий раз взять кредит будет очень сложно», — поясняет Мазуренко.

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на одной из публичных дискуссий также заявила, что с появлением реестра заемщики, которые успели испортить свою репутацию, пострадают от нововведения в первую очередь. «Мы сейчас запускаем кредитный реестр. Все такие(имеющие крупные долги. — R0) заемщики найдут свое „почетное“ место в отдельном блэк-листе. Ни один нормальный банк с ними работать не станет. Репутационные риски касаются не только банков, но и бизнеса», — пояснила чиновница.

Украинец, который, например, взял кредит на машину, квартиру, бизнес, дом и не вернул его, также больше не сможет оформить долг в другом банке. Согласно принятому закону, банки должны будут не только вносить данные в реестр, но и проверять клиентов перед тем, как выдавать средства.


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