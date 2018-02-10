Цены на нефть падают
Стоимость нефти основных мировых марок усилила снижение в ходе торгов в пятницу и завершает неделю в минусе, при этом стоимость Brent опустилась до минимума с 20 декабря, а WTI подешевела до менее $60 за баррель впервые с начала года.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 кв опустилась на $1,11 (1,71%) — до $63,7 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,4 — до $59,75 за баррель.
C начала недели цена Brent упала на 7,1%, WTI — на 8,7%.
Нефть резко дешевеет на фоне общего снижения спроса на рисковые активы в мире и опасений по поводу растущего предложения топлива в США.
Цены на нефть в январе выросли рекордными темпами для этого месяца за 10 лет, что простимулировало нефтедобычу в Штатах. По данным Минэнерго США, объем добытой в стране нефти на минувшей неделе взлетел до рекордных 10,251 млн баррелей в сутки (б/с).
При таких объемах добычи США превосходят Саудовскую Аравию и выходят на второе место среди мировых производителей нефти после РоSSии. Согласно последнему опросу экспертов, проведенному S&P Global Platts, добыча нефти в Саудовской Аравии в январе составила 9,99 млн б/с.
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Финансы
10.02.2018 05:48