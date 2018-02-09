Тюремники купили харчів на чверть мільярда з переплатою до 40%

ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» 26 січня за результатами тендерів уклала п’ять угод про постачання харчів до кінця року на загальну суму 242,31 млн грн. Про це повідомляється у системі « Прозорро ».

ТОВ «Фінінтертехнологія» за 158,15 млн грн. поставить заморожену курячу четвертину по 44,95 грн./кг і пшеничне борошно першого ґатунку по 7,83 грн./кг.

У січні відділ освіти Павлоградської міськради замовив курячу чверть по 32,25 грн./кг , тобто на 39% дешевше.

Київською «Фінінтертехнологією» донеччанина Гліба Гринька керує Сергій Карасенко.

Гринько керував ТОВ «Ясинуватський Укрпромінвест» і ТОВ «Донінвест Плюс» донеччанки Ганни Асланової – співзасновниці ТОВ «Сінтезпродсервіс», що вигравало значні підряди за часів Януковича. Остання фірма фігурує у кримінальному провадженні як одна з тих, які високопосадовці Державної пенітенціарної служби використовували у своїй схемі для привласнення бюджетних коштів на тендерах.

За даними «Інформаційного спротиву» , Ганна Асланова керує справами «Лекки», одного із найбільших годувальників тюремників у 2016 році.

ТОВ «Дніпро Рівер Груп» за 55,03 млн грн. замовили соняшникову рафіновану бутильовану олію по 38,70 грн./кг.

Ціна олії у перерахунку на літри (1 л = 0,930 кг) складає близько 41,61 грн./л.

За даними моніторингу роздрібних цін на харчові продукти на продовольчих ринках та базарах МінАПК від 30 січня, вона коштує 29,77 грн./л , що на 40% дешевше.

Створена у травні 2016 року «Дніпро Рівер Груп» Костянтина Хоніча зі статутним капіталом 100 тис грн. вдруге виграла тендер. Донедавна фірма мала 100 грн. статутного капіталу та була зареєстрована в Києві за місцем масової реєстрації – по вул. Ольжича, будинок 27/22, офіс 3. Нині вона переоформлена по пров. Косогірному, буд. 4, кімната 27.

Хоніч також володіє ТОВ «Леас Трейд», яке не брало участь у тендерах.

ТОВ «Кариота» дадуть 29,13 млн грн. за цукор по 19,35 грн./кг, перлову, ячмінну і пшеничну крупу по 7,80 грн./кг і кукурудзяну крупу по 8,20 грн./кг.

Січневий моніторинг МінАПК фіксує на третину нижчу ціну цукру 14,41 грн./кг .

За даними системи «YouControl» , у 2016 році засновниками столичної «Кариоти» були юристи Олександр Гладун та Олександр Мукшименко. Згодом її переоформили на Ігоря Мироненка та Олександру Горбовського. Останній керує ТОВ «Універсалпром Груп» Лілії Колтикової та Оксани Анатоліївни Каналош, разом із якою був прописаний один із засновників згаданої «Лекки» Владислав Васильович Каналош. А Колтикова раніше володіла нині ліквідованим ТДВ «Облпаливо-Черкаси» зокрема з його батьком Василем Васильовичем Каналошем та директором «Лекки» Олександром Кожемякіним.

За даними держреєстру, «Лекка» і «Кариота» зареєстровані в одному корпусі.

«Кариота» вперше отримала підряд, але раніше брала участь у тендерах переважно на поставку тканин. Торік вона марно оскаржувала в АМКУ торги Нацгвардії щодо курятини, як і ТОВ «Тесткабель».

Передбачені оплата протягом 60 банківських днів після отримання товару та забезпечення виконання договорів у розмірі 5%.

Сума угод на 0,5% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 243,52 млн грн.

Переможці змагалися між собою та з ТОВ «Емі Он» Анни Литвинової, яким керує Юрій Мазніченко. Вищеназвану «Лекку» не допустили до торгів щодо курячого м’яса через ненадане тендерне забезпечення і невідповідність умовам тендеру.