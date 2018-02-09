Тюремники купили харчів на чверть мільярда з переплатою до 40%
ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» 26 січня за результатами тендерів уклала п’ять угод про постачання харчів до кінця року на загальну суму 242,31 млн грн.
- ТОВ «Фінінтертехнологія» за 158,15 млн грн. поставить заморожену курячу четвертину по 44,95 грн./кг і пшеничне борошно першого ґатунку по 7,83 грн./кг.
У січні відділ освіти Павлоградської міськради замовив курячу чверть по
Київською «Фінінтертехнологією» донеччанина Гліба Гринька керує Сергій Карасенко.
Гринько керував
За даними
- ТОВ «Дніпро Рівер Груп» за 55,03 млн грн. замовили соняшникову рафіновану бутильовану олію по 38,70 грн./кг.
Ціна олії у
За даними моніторингу роздрібних цін на харчові продукти на продовольчих ринках та базарах МінАПК від 30 січня, вона коштує
Створена у травні 2016 року «Дніпро Рівер Груп» Костянтина Хоніча зі статутним капіталом 100 тис грн. вдруге виграла тендер. Донедавна фірма мала 100 грн. статутного капіталу та була зареєстрована в Києві за місцем масової реєстрації – по вул. Ольжича, будинок 27/22, офіс 3. Нині вона переоформлена по пров. Косогірному, буд. 4, кімната 27.
Хоніч також володіє ТОВ «Леас Трейд», яке не брало участь у тендерах.
- ТОВ «Кариота» дадуть 29,13 млн грн. за цукор по 19,35 грн./кг, перлову, ячмінну і пшеничну крупу по 7,80 грн./кг і кукурудзяну крупу по 8,20 грн./кг.
Січневий моніторинг МінАПК фіксує на третину нижчу ціну цукру
За даними системи
За даними держреєстру, «Лекка» і «Кариота» зареєстровані в одному корпусі.
«Кариота» вперше отримала підряд, але раніше брала участь у тендерах переважно на поставку тканин. Торік вона марно оскаржувала в АМКУ торги Нацгвардії щодо курятини, як і ТОВ «Тесткабель».
Передбачені оплата протягом 60 банківських днів після отримання товару та забезпечення виконання договорів у розмірі 5%.
Сума угод на 0,5% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 243,52 млн грн.
Переможці змагалися між собою та з ТОВ «Емі Он» Анни Литвинової, яким керує Юрій Мазніченко. Вищеназвану «Лекку» не допустили до торгів щодо курячого м’яса через ненадане тендерне забезпечення і невідповідність умовам тендеру.
Державну установу «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» очолює
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