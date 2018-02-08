ФГВФЛ рассчитывает повысить размер гарантированного возмещения

К концу году с 200 тысяч сумма может быть поднята до 300-400 тыс. гривен.

ФГВФЛ рассчитывает повысить размер гарантированного возмещения
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Фото: Сергей Нужненко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в этом году рассчитывает повысить гарантированную сумму возмещения вкладов в банках.

Об этом сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин на пресс-конференции.

"Мы бы хотели выйти на конец этого года с предложением об увеличении гарантированной суммы возмещения по вкладам физлиц. Но это будет зависеть от ряда факторов, в первую очередь от финансовой устойчивости фонда... Естественно мы не будем поднимать эту планку на 10 или 20 тысяч. Если выходить с предложением, то это должно быть хотя бы 300-400 тыс. гривен", - сказал он.

Летом 2012 года Фонд гарантирования вкладов повысил размер компенсации вкладчикам ликвидируемых банков со 150 тыс. гривен до 200 тыс. С того времени сумма возмещения не менялась.

До этого, в ноябре 2008 года, сумма возмещения была повышена со 100 тыс. гривен до 150 тыс. гривен.


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