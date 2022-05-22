В Болгарии уменьшат размер компенсации за питание и проживание для украинских беженцев

Во время войны в Украине около 250 000 граждан нашли для себя временное убежище в Болгарии. Большинство из них по приезду в страну местные власти расселили в гостиницы, обеспечив питанием и проживанием. Однако, 31 мая в стране стартует туристический сезон, и часть гостиниц, занятых украинцами, придется освободить. Также стало известно о том, что правительство уменьшит размер компенсации для тех беженцев, которые останутся и дальше в Болгарии.

Так, согласно новой гуманитарной программе по расселению беженцев, украинцев будут размещать в государственные гостевые дома и заведения, зарегистрированные в Национальном туристическом реестре. Правительство Болгарии уменьшит компенсации на питание и проживание беженцев из Украины с 40 левов (около 20 евро) до 15 левов (около 7,5 евро) в день.

Предусматривается, что 15 левов хватит на оплату жилья и трехразового питания одного украинца. По факту эта сумма мизерная, что должно побуждать украинцев не сидеть на пособии, а идти работать, обеспечивая себя самостоятельно.

В апреле власти Болгарии анонсировали, что вовсе прекратят выплачивать пособие украинцам. Их могут трудоустроить, и в таком случае можно будет получить жилье. В отельно-ресторанной бизнесе есть достаточно вакансий, и украинские беженцы могут на них претендовать. Согласно недавнему опросу, почти 70% беженцев из Украины хотели бы работать в Болгарии, еще около 10 % готовы работать, если их дети будут приняты в детские сады. Местные власти пообещали рассмотреть вопрос размещения украинских детей, чтобы их мамы могли выйти на работу.