Los Angeles Times продана врачу-миллиардеру за $500 млн
Редактор, при котором газета получила 13 Пулитцеровских премий, ушел в отставку из-за давления по сокращению штатов.
Местный миллиардер-врач Патрик Сун-Шонг купил укомпании Tronc, Inc. издания The Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune за 500 млн долларов, сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Сун-Шонг является одним из основных акционеров Tronc, Inc., Чикаго, одним из самых богатых людей Лос-Анджелеса и одним из самых состоятельных врачей в США, состояние которого Forbes оценил в 7,8 млрд долларов.
Подчеркивается, что Сун-Шонг купил газету в неспокойное время. Газета имела непростые отношения со своими бывшими владельцами, которые размещаются в Чикаго. The Los Angeles Times трижды поменяла главного редактора за шесть месяцев. В прошлом месяце, впервые за 136-летнюю историю газеты, журналисты решили объединиться в профсоюз.
Редактор The Los Angeles Times Джон Кэрролл, при руководстве которого газета получила 13 Пулитцеровских премий, ушел в отставку из-за давления по сокращению штатов.
Напомним, ежедневное американское деловое издание The Wall Street Journal прекратило выпуск печатных версий в Европе и Азии. В конце сентября вышел последний номер европейской версии, а в начале октября - в Азии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
07.02.2018 17:35
08.02.2018 01:01