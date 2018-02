Los Angeles Times продана врачу-миллиардеру за $500 млн

Редактор, при котором газета получила 13 Пулитцеровских премий, ушел в отставку из-за давления по сокращению штатов.

Местный миллиардер-врач Патрик Сун-Шонг купил укомпании Tronc, Inc. издания The Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune за 500 млн долларов, сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Сун-Шонг является одним из основных акционеров Tronc, Inc., Чикаго, одним из самых богатых людей Лос-Анджелеса и одним из самых состоятельных врачей в США , состояние которого Forbes оценил в 7,8 млрд долларов.

Подчеркивается, что Сун-Шонг купил газету в неспокойное время. Газета имела непростые отношения со своими бывшими владельцами, которые размещаются в Чикаго. The Los Angeles Times трижды поменяла главного редактора за шесть месяцев. В прошлом месяце, впервые за 136-летнюю историю газеты, журналисты решили объединиться в профсоюз.

Редактор The Los Angeles Times Джон Кэрролл, при руководстве которого газета получила 13 Пулитцеровских премий, ушел в отставку из-за давления по сокращению штатов.

Напомним, ежедневное американское деловое издание The Wall Street Journal прекратило выпуск печатных версий в Европе и Азии. В конце сентября вышел последний номер европейской версии, а в начале октября - в Азии.