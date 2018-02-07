Кабмин выделил 6,3 млрд гривен на поддержку агросектора
Правительство одобрило программу господдержки по ключевым направлениям.
Кабинет министров одобрил программу поддержки аграрного сектора по ключевым направлениям в рамках Государственного бюджета на 2018 год.
Об этом сообщается на сайте Минагрополитики и продовольствия.
Общая сумма поддержки составит 6, млрд гривен против 5,5 млрд в прошлом году.
"Приоритеты - развитие животноводства, фермерского и кооперативного движения, поддержка садоводства и производства украинской сельхозтехники", - сказал на заседании премьер-министр Владимир Гройсман.
Отмечается, что основные усилия сконцентрированы на отраслях, которые смогут обеспечить долговременный экономический эффект.
В частности, предусмотрено:
- компенсация 25% стоимости новой сельхозтехники и оборудования украинского производства;
- компенсация части кредита на строительство животноводческих комплексов, что формирует эффективную ставку на уровне 3%, возмещение стоимости введенных в эксплуатацию животноводческих комплексов, построенных на деньги инвестора, а также удешевление до 3% займов для проектов, реализуемых в сфере аквакультуры, овцеводства, козоводства и т.п.;
- удешевление содержания КРС молочного направления на агропредприятиях из расчета 1500 гривен/голову/год.
- удешевление содержания молодняка (до 1 года), содержащийся в хозяйствах граждан из расчета 2,5 тысячи гривен/голову/год.
- удешевление на 80% стоимости посадочного материала в садоводстве и ягодоводстве.
- малым и средним фермерским хозяйствам предусмотрено возмещение 100% стоимости закупленных украинского семян, 90% стоимости консультативных услуг. Также эта категория сельхозтоваропроизводителей получит доступ к дешевым кредитам, а также дополнительной преференции при покупке украинской сельхозтехники - им компенсируется 40% ее стоимости.
- в рамках поддержки и развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов государство будет софинансировать проекты, которые реализуются СОК в животноводстве, садоводстве, строительстве овоще- и фруктохранилищ, беря на себя 70% расходов на приобретение нового оборудования для них.
В результате реализации программы господдержки, правительство стремится утвердить статус фермера как основного игрока в украинском АПК и нарастить долю, которая генерируется фермерскими хозяйствами в сельскохозяйственном ВВП с текущих 6% как минимум до 10%.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин потратит 4 млрд гривен на строительство новых ферм. С августа прошлого года аграриям начали частично компенсировать закупку сельхозтехники.
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