Фурса рассказал, как резкое падение на мировых рынках скажется на Украине
Обвал промышленного индекса Dow Jones вряд ли сильно скажется на экономики Украины.
Об этом в комментарии «
«Поскольку сейчас все это видится как оздоровительная коррекция, то говорить, что это скажется на Украине, не приходится», — отмети он.
Однако, по словам эксперта, если спад продлиться всего несколько недель, то у Министерства финансов могут возникнуть проблемы с размещением евробондов, а также возможно короткое падение на сырьевых рынках.
Но возможно и такое, что произойдет затяжной кризис.
«Если бы мы говорили о новом цикличном кризисе и падении рынка, то Украина, наверное, пострадала бы больше всех или была бы среди тех, кто пострадал бы больше всех», — говорит Сергей Фурса.
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