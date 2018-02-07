Фурса рассказал, как резкое падение на мировых рынках скажется на Украине

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Обвал промышленного индекса Dow Jones вряд ли сильно скажется на экономики Украины.

Об этом в комментарии «Апострофу» заявил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Поскольку сейчас все это видится как оздоровительная коррекция, то говорить, что это скажется на Украине, не приходится», — отмети он.

Однако, по словам эксперта, если спад продлиться всего несколько недель, то у Министерства финансов могут возникнуть проблемы с размещением евробондов, а также возможно короткое падение на сырьевых рынках.

Но возможно и такое, что произойдет затяжной кризис.

«Если бы мы говорили о новом цикличном кризисе и падении рынка, то Украина, наверное, пострадала бы больше всех или была бы среди тех, кто пострадал бы больше всех», — говорит Сергей Фурса.


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