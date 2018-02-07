Фурса рассказал, как резкое падение на мировых рынках скажется на Украине

Обвал промышленного индекса Dow Jones вряд ли сильно скажется на экономики Украины.

Об этом в комментарии « Апострофу » заявил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Поскольку сейчас все это видится как оздоровительная коррекция, то говорить, что это скажется на Украине, не приходится», — отмети он.

Однако, по словам эксперта, если спад продлиться всего несколько недель, то у Министерства финансов могут возникнуть проблемы с размещением евробондов, а также возможно короткое падение на сырьевых рынках.

Но возможно и такое, что произойдет затяжной кризис.

«Если бы мы говорили о новом цикличном кризисе и падении рынка, то Украина, наверное, пострадала бы больше всех или была бы среди тех, кто пострадал бы больше всех», — говорит Сергей Фурса.