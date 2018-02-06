НБУ хочет отменить обязательную продажу валютной выручки
Национальный банк допускает отмену обязательной продажи экспортерами валютной выручки.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на заседании фракции Радикальной партии в Верховной Раде, передают
«Планируем отменить эту норму, так как это ограничивающий фактор для экспортеров. Наша задача — отменить обязательную продажу валютной выручки. Я думаю, что в этом году мы этого добьемся», — сказал он.
Смолий добавил, что Нацбанк намерен постепенно отменять все валютные ограничения.
В декабре прошлого года Национальный банк сохранил требование к обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте в пользу юридических лиц на уровне 50%.
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06.02.2018 16:00