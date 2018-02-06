Рада приняла закон о кредитном реестре

Он позволит ввести эффективный инструмент оценки кредитного риска банками Украины.

Фото: Макс Требухов

Верховная Рада во вторник, 6 февраля, приняла во втором чтении и в целом законопроект №7114-д о создании кредитного реестра. По утверждению Национального банка, он позволит ввести эффективный инструмент оценки кредитного риска банками Украины и будет способствовать повышению надежности банковской системы.

За законопроект проголосовали 226 народных депутатов.

Понятие кредитного реестра вводится в законы о Национальном банке Украины и о банках и банковской деятельности.

В кредитном реестре Национального банка будет собираться и храниться информация о кредитных операциях банков и о состоянии выполнения обязательств по эти кредитам. В него будут вносить всех заемщиков-юрлиц и физлиц с кредитами свыше 50 тыс. грн.

Законопроект предполагает, что банки начнут подавать информацию о заемщиках в кредитный реестр НБУ с 1 апреля 2018 года, а ФГВФЛ – с 1 июля. Получать информацию из реестра банки смогут не раньше, чем через шесть месяцев после вступления в силу закона, но не позже чем с 31 декабря 2018-го.