Цены на нефть продолжили падать

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник на фоне возобновившегося укрепления доллара США .

Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 кв подешевел на $0,62 (0,90%) — до $67,96 за баррель.

Цена мартовского контракта на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,55 (0,84%) — до $64,9 за баррель.

Стратег Saxo Bank на рынках сырья Оле Хансен не исключает, что трейдеров в ближайшие месяцы может ждать грубое столкновение с реальностью — Brent может подешеветь до менее чем $60 за баррель.

«Я наблюдаю за этими рынками уже много лет, и когда что-то кажется слишком хорошим, мы знаем, что дело закончится слезами. А в последние месяцы нефтяной рынок был идеален, даже чересчур», — заявил он на конференции в Лондоне.

Нефть Brent поднялась с $45 за баррель в июне 2017 года до $70 за баррель в прошлом месяце, WTI — с $53 до $65 за баррель. Равновесие спроса и предложения на рынке восстанавливается, в том числе благодаря соглашению ОПЕК+ об ограничении добычи и усилившемуся росту спроса. Но эксперты считают, что о полном восстановлении говорить пока не приходится, а повышение нефтедобычи в США остается дестабилизирующим фактором.

По оценкам Baker Hughes, число буровых установок, эксплуатируемых в США для добычи нефти, увеличилось за прошлую неделю на 6, до 765 единиц — максимума с 11 августа.

Иран может в течение 5-6 дней увеличить добычу нефти минимум на 100 тыс. баррелей в сутки в случае отмены соглашения о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК, передает агентство Bloomberg слова министра нефти страны Бижана Намдара Зангане.

По его словам, Иран наращивает производство нефти на таких месторождениях, как Карун и Азадеган.