Цены на нефть продолжили падать

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Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник на фоне возобновившегося укрепления доллара США.

Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 кв подешевел на $0,62 (0,90%) — до $67,96 за баррель.

Цена мартовского контракта на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,55 (0,84%) — до $64,9 за баррель.

Стратег Saxo Bank на рынках сырья Оле Хансен не исключает, что трейдеров в ближайшие месяцы может ждать грубое столкновение с реальностью — Brent может подешеветь до менее чем $60 за баррель.

«Я наблюдаю за этими рынками уже много лет, и когда что-то кажется слишком хорошим, мы знаем, что дело закончится слезами. А в последние месяцы нефтяной рынок был идеален, даже чересчур», — заявил он на конференции в Лондоне.

Нефть Brent поднялась с $45 за баррель в июне 2017 года до $70 за баррель в прошлом месяце, WTI — с $53 до $65 за баррель. Равновесие спроса и предложения на рынке восстанавливается, в том числе благодаря соглашению ОПЕК+ об ограничении добычи и усилившемуся росту спроса. Но эксперты считают, что о полном восстановлении говорить пока не приходится, а повышение нефтедобычи в США остается дестабилизирующим фактором.

По оценкам Baker Hughes, число буровых установок, эксплуатируемых в США для добычи нефти, увеличилось за прошлую неделю на 6, до 765 единиц — максимума с 11 августа.

Иран может в течение 5-6 дней увеличить добычу нефти минимум на 100 тыс. баррелей в сутки в случае отмены соглашения о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК, передает агентство Bloomberg слова министра нефти страны Бижана Намдара Зангане.

По его словам, Иран наращивает производство нефти на таких месторождениях, как Карун и Азадеган.

Ставки хедж-фондов и других спекулятивных игроков на снижение цены WTI растут третью неделю подряд. По данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США, «короткие» позиции по WTI выросли за неделю на 6,3%, до 39,1 тыс. контрактов.


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