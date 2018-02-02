В Кабмине анонсировали еще одно повышение минимальной зарплаты
С 1 января минимальная зарплата украинцев составляет 3723 гривны. Правительство рассчитывает на то, что в этом году минималка вырастет до 4100 гривен.
Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко в эфире "5 канала", передает Час Пик.
Розенко уверен, что повышение минималки до 4100 гривен состоится уже в этом году. Вице-премьер отметил, что есть соответствующая инициатива президента Украины, а также обращение к правительству, согласно которому по результатам первого квартала Кабмин должен рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты.
Средняя зарплата в разных областях экономики за год возросла в среднем на 19%, отметил Розенко. Вице-премьер подчеркивает, что гражданам Украины нужно создавать хорошие условия труда, чтобы пресечь отток кадров за границу.
Напомним, с инициативой повышения минималки до 4100 гривен выступил в декабре президент Петр Порошенко.
Читайте, что будет с ценами, зарплатами и курсом гривны в 2018 году: прогнозы экспертов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
02.02.2018 17:06