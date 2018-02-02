В Кабмине анонсировали еще одно повышение минимальной зарплаты

С 1 января минимальная зарплата украинцев составляет 3723 гривны. Правительство рассчитывает на то, что в этом году минималка вырастет до 4100 гривен.

Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко в эфире "5 канала", передает Час Пик.

Розенко уверен, что повышение минималки до 4100 гривен состоится уже в этом году. Вице-премьер отметил, что есть соответствующая инициатива президента Украины, а также обращение к правительству, согласно которому по результатам первого квартала Кабмин должен рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты.

Средняя зарплата в разных областях экономики за год возросла в среднем на 19%, отметил Розенко. Вице-премьер подчеркивает, что гражданам Украины нужно создавать хорошие условия труда, чтобы пресечь отток кадров за границу.

Напомним, с инициативой повышения минималки до 4100 гривен выступил в декабре президент Петр Порошенко.

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