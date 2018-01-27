Fitch повысил рейтинг Беларуси

Теперь он выше, чем у Украины.

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Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня «B» с «B-», прогноз «стабильный».

Как сообщает TYT.by, агентство отметило снижение краткосрочных рисков внешнего финансирования в связи с достаточными заимствованиями и наращиванием золотовалютных резервов. За год белорусские ЗВР выросли на 2,4 млрд долларов до 7,3 млрд долларов в том числе за счет размещения евробондов на 1,4 млрд и покупки валюты у резидентов.

Агентство отметило улучшение координации между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой, разумную политику в отношении зарплаты и гибкость обменного курса, что способствовало замедлению инфляции до рекордно низкого уровня 4,6% по итогам 2017 года. Fitch ожидает, что инфляция составит в среднем 6,2% в 2018—2019 годах.

При этом агентство отмечает риски макроэкономической стабильности со стороны финансового сектора. Речь идет, в частности, о высоком уровне проблемных кредитов (12,8%). Fitch напоминает и о высоком присутствии государственного сектора (65% активов), что создает фискальные риски для суверенных компаний из-за потенциальной потребности в дополнительных вливаниях капитала, исполнении гарантий.

Напомним, что украинский рейтинг по версии Fitch находится на уровне "B-". Прогноз - стабильный, то есть повышения или снижения в ближайшее время не будет.