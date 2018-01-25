РоSSия заподозрила Украину в поставке сыров через Беларусь

Украинские предприятия якобы научились обходить эмбарго.

РоSSия заподозрила Украину в поставке сыров через Беларусь
Фото: www.vmdaily.ru

Россельхознадзор подозревает, что 25% всех сыров на роSSийском рынке были произведены в Украине, переупакованы в Беларуси и ввезены в РФ под видом продукции из третьих стран.

Об этом в четверг, 25 января, сообщило агентство РБК со ссылкой на официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

По ее словам, сыроподобные продукты, произведенные преимущественно из растительных жиров, но выдаваемые за молочные сыры, переупаковываются в Беларуси и ввозятся в РоSSию под видом продукции из Ирана, Македонии и других стран. Ежегодно в РоSSию поставляется около 150-300 тыс. тонн подобной продукции, добавила Мелано, при этом значительная часть изготовлена в Украине.

В октябре 2017 года Россельхознадзор в ходе проверки на границе с Белоруссией выявил провоз 75 партий "белково-жирового продукта" производства Македонии, Китая, Ирана и Сан-Марино. В ответ на запрос роSSийского ведомства ветеринарные службы этих стран сообщили, что не поставляли данную продукцию ни в Беларусь, ни в РоSSию.

По мнению руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, в данном случае речь может идти о "легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Беларусь (в частности, через "Белтаможсервис")". В письме, отправленном в декабре 2017 года на имя заместителя главы Минэкономразвития Саввы Шипова, Данкверт предположил, что на территорию РоSSии поставляется "небезопасная и низкокачественная продукция".

По данным Федеральной таможенной службы, Беларусь является крупнейшим поставщиком сыра и сырных продуктов в РоSSию - за 11 месяцев прошлого года оттуда было ввезено 84% всей продукции.

Напомним, РоSSия запретила ввоз украинских сыров осенью 2014 года.


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