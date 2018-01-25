Глава Совета НБУ ожидает стабилизацию курса в марте-апреле

До какой отметки упадет к этому времени гривна, Богдан Данилишин не сообщил.

Глава Совета НБУ ожидает стабилизацию курса в марте-апреле
Богдан Данилишин

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что курс гривны стабилизируется в марте-апреле и может укрепиться к лету.

"По мере увеличения объемов экспорта агропродукции (с февраля-марта), при условии сохранения относительно благоприятной конъюнктуры рынка металлургической продукции и сезонного роста спроса на нее (с марта-апреля), ожидается стабилизация курса гривны (возможен сценарий с укреплением курса нацвалюты в конце весны - начале лета)", - написал Данилишин в фейсбуке.

При этом он отметил, что существенно поспособствует курсовой стабильности восстановление сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и получение макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

"Надеюсь, что после встречи Президента Украины Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард Украина активизирует переговорный процесс с МВФ и следующий транш кредита МВФ Украина сможет получить еще до лета", - добавил он.

При этом Данилишин отметил, что 30 января совет НБУ на своем заседании рассмотрит вопрос о состоянии валютного рынка Украины.

"Сразу хочу успокоить, что никакой угрозы национальной денежной единице нет, ситуация находится под контролем НБУ, ее также отслеживает совет НБУ, определяет основные принципы денежно-кредитной политики. Фундаментальных факторов для девальвации гривны в настоящее время нет", - подчеркнул он.

По его данным, текущая ситуация на валютном рынке Украины является традиционной, поскольку прослеживается четкая сезонность курсовой динамики с пиками обесценивания гривны в январе-феврале.

Официальный курс на 25 января - 28,87 гривны за доллар.


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