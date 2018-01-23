Гривна стала самой недооцененной к доллару валютой по "индексу Биг Мака"

Исходя из цен на бургеры, доллар мог бы стоить 8,90 грн.

Фото: Макс Требухов

Украинская гривна является самой недооцененной валютой в мире, и американский доллар должен стоить всего 8,90 грн, а не 28,86 грн, как сейчас. Об этом свидетельствует свежий валютный индекс Биг Мака, который рассчитывается британским журналом The Economist.

Полушуточный индекс, который рассчитывается уже несколько десятилетий, основан на сравнении цен бургера в США и других странах. Если в какой-то стране бутерброд дороже американского, считается, что валюта этой страны переоценена. Если дешевле, значит, местной валюте есть куда расти.

Биг Мак в украинском "Макдональдсе" в январе стоил в пересчете на доллары $1,64, тогда как в США его цена составляет $5,28. Таким образом, гривна недооценена к доллару на 69%.