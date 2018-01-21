Сэкономленные субсидии украинцев будут зачислены в счет будущих платежей

Субсидии на отопление счет тариф жкх

Государство не будет отбирать у украинцев субсидии на оплату коммуналки, в случае если семья использовала ресурсов меньше, чем установлено социальным нормативом.

Об этом говорится на странице правительственного портала в Facebook.

«Если семья использовала ресурсов меньше, чем установлено социальным нормативом, в следующем месяце она имеет право на то, чтобы сэкономленные средства были зачислены в счет будущих платежей», — говорится в сообщении.

К примеру, если в январе обязательный платеж составляет 1000 грн при социальной норме 400 м? газа, а фактически было использовано лишь 100 м?, то остаток — 300 м? — можно использовать в более холодные месяцы.

В правительстве напомнили, что эти суммы должны быть отмечены в платежках за коммуналку как переплата (с минусом).

«Если исполнитель жилищно-коммунальной услуги игнорирует сэкономленную субсидию и насчитывает иначе, он нарушает действующее законодательство (Постановление КМУ №?848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»), — отметили в правительстве.

Также в Кабмине заверили, что сумма сэкономленной субсидии никак не сказывается на расчета размера обязательной платы за коммуналку.

«Размер определяется исходя из совокупного дохода семьи и информации о тарифах от поставщиков услуг и не меняется в течение периода получения субсидии», — напомнили в правительстве.

Кроме того, в сообщении говорится, что в случае нарушения прав потребители коммунальных услуг могут пожаловаться руководителям местных органов власти или органов местного самоуправления.


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