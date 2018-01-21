?Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"

Компания "Трансбуд" претендует на участок на основании наличия застройки на территории киностудии.

Национальная киностудия им.Довженко утверждает, что часть ее земельного участка хотят передать компании "Трансбуд", основанной русской “Роснефтью”. Об этом говорится в заявлении на сайте киностудии от 18 января 2018 года.

Согласно заявлению, 12 декабря 2017 земельная комиссия Киевсовета приняла решение о выделении участка ООО "Трансбуд".

"На комиссии Киевского городского совета присутствовали представители киностудии, которые были категорически против отчуждения земли. Сначала депутаты прислушались к аргументам пользователей земли и не поддержали выделение участка ООО "Трансбуд", но после того как представители киностудии ушли из заседания, депутат Владислав Михайленко с голоса поднял вопрос о переголосовании, и в конце концов решение было принято ", - отмечается в сообщении киностудии.

22 января проект решения должен рассматриваться на комиссии топливно-энергетического комплекса под председательством Владимира Бондаренко.

На киностудии рассказали, что в 1997 году было заключено соглашение между государственной киностудией им.А.Довженка и ООО "Бомонд-АЗС". Предприятию предоставлялся в аренду подвал и цистерны для заправки автомобилей, которые были в его собственности. Эта компания покупала топливо, следила за инфраструктурой и обслуживала автозаправку. Прибыль распределяли между партнерами.

Условия договора между киностудией и ООО "Бомонд-АЗС" не предусматривали переход права собственности имущества.

Однако в 2005 году "появляется неизвестно судебное решение (в реестре судебных решений - отсутствует), о том, что государственный подвал уже не государственный, а частный". В дальнейшем подвал продавался еще несколько раз, а в 2008 году владельцем помещения стала компания "Трансбуд".

"Далее становится интереснее. Компания "Трансбуд" подает документы в Киевгорсовет на выделение земельного участка, который находится в пределах площади, которую киностудия им. Довженко получила еще в 1952 году. ООО "Трансбуд" хочет получить землю на основании того, что у них есть застройка на этом участке", - отметили в киностудии.

В пользовании государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" находится земельный участок по адресу: проспект Победы 44, площадь - 15,9984 га.

В киностудии отмечают, что согласно информации, полученной через сервис YouControl, ООО "Трансбуд" является кипрской компанией, основанной "Роснефтью".

Напомним, в ранее роSSийская нефтедобывающая компания "Роснефть" завершила продажу компаний, которым были подчинены ее автозаправки в Украине.

Ранее сеть АЗС "Роснефти" в Украине насчитывала 141 заправочную станцию. Также к активам компании входил оператор оптовых поставок нефтепродуктов "ТНК-Индастриз Украина" и нефтеперерабатывающий завод ЛИНИК в Луганской области.