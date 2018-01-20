За рік торф для «Укрспирту» від голови Федерації роботодавців подорожчав майже у півтора рази

ДП «Укрспирт» 27 грудня уклало угоду з ТОВ «Рівнеенергоальянс» про закупівлю торфу на 30,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року на Стадницьке МПД на Київщині поставлять 15 тис т торфових брикетів фракцією 90/65/70 мм навалом із зольністю не більше 14%, вологістю не більше 18%, міцністю 94% і нижчою теплотою згоряння не менше 4000 Ккал/кг по 2 тис грн./т.

У листопаді 2016 року «Укрспирт» замовив цій фірмі такі брикети із гіршою теплотою згоряння (не менше 3800 Ккал/кг) на 43% дешевше – по 1 400 грн./т. Однак протягом 2017 року ціна була піднята додатковими угодами до нинішнього рівня у 1 991 грн./т.

Ані договір, ані звіт про його підписання, ані сертифікат на товар не опубліковані.

Зараз на тендерах можна знайти нижчі ціни на торф’яні брикети, але в багатьох випадках йдеться про гіршу продукцію ДП «Волиньторф» для комунально-побутових потреб із зольністю 20,2%, вологістю 18,6% та міцністю 94%. Наприклад, нещодавно Ратнівська центральна районна лікарня Волинської області купила її у цього держпідприємства по 1 145 грн./т.

«Рівнеенергоальянс» через ПАТ «Енергетичний альянс» та ТОВ «Ромекс» належить голові Федерації роботодавців України Дмитру Олійнику та членам його родини Кирилу, Івану та Тетяні Олійникам. Також кінцевими бенефіціарами «Рівнеенергоальянсу» вказані киянин Олег Ведмідь і Світлана Ведмідь з Полтавщини. Керує фірмою Дмитро Бабаков.


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