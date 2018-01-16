У «прокладки» часів Януковича прогорів план щодо поставки поїздів невідомої якості «без зобов’язань»

Постійно діюча адміністративна колегія АМКУ у рамках закупівлі «Укрзалізницею» дизель-поїздів очікуваною вартістю 1,06 млрд грн відхилила скаргу компанії-нерезидента «Burlesk Entertainment LLP», яка вимагала вилучити з тендерної документації вимоги щодо обов’язкового погодження з замовником нормативно-технічних параметрів рухомого складу. Про це свідчить рішення колегії від 3 січня.

Скаржник просив АМКУ внести зміни до тендерної документації по ряду питань, більшість з яких носили формальний характер. Наприклад, щодо затвердженої замовником валюти (гривні) чи щодо викладення проекту договору не лише українською, але й англійською мовою.

Із семи пунктів скарги, АМКУ підтримав одну – щодо вимоги про накладення ЕЦП на документи, надані у складі тендерної пропозиції через розбіжності стосовно цієї вимоги як рекомендованої та обов’язкової у різних частинах ТД.

Решту скарг колегія не задовольнила, визнавши вимоги ТД у цих частинах не дискримінаційними.

Зокрема, не підтриманою Колегією залишилась вимога щодо внесення змін до документації щодо погодження нормативно-технічної документації на продукцію з ПАТ «Укрзалізниця».

Замовник прописав, що у випадку, якщо поїзди виготовлятимуться за іншими документами, ніж ГОСТ чи ДСТУ, то їх нормативно-технічна документація має бути відповідним чином погоджена з ПАТ «Укрзалізниця».

Зі свого боку скаржник відзначив, що ця вимога «є дискримінаційною та такою, яку неможливо виконати міжнародному виробнику продукції», оскільки тендерна документація і без того містить конкретні технічні вимоги до поїздів, а при поставці товару передбачений інспекторський контроль.

Фактично, скаржник намагався уникнути погодження з замовником питань, що стосуються якості продукції, її технічних характеристик, безпеки, гарантії, методів контролю та випробування тощо.

Втім, скаржник не зміг довести, що ця вимога порушує його права та не надає можливості взяти участь у тендері.

Лондонська компанія «Burlesk Entertainment LLP» зареєстрована на два сейшельські офшори – «Confidell Equities LTD» та «Delny United Limited».

Документи цих фірм арештовували в рамках кримінального провадження щодо київського бізнесмена Станіслава Леснікова, колишнього радника в.о. голови правління «Укрзалізниці» та бізнес-партнера двоюрідного брата Владислава Каськіва Сергія Шута, а також помічника народного депутата від БПП Сергія Алєксєєва Владислава Лебедя. Нещодавно цих трьох називали смотрящими «Укрзалізниці».

Також компанія «Burlesk Entertainment LLP» надавала позику ТОВ «Прем’єр Лізинг» на придбання машини для «Придніпровської залізниці» розміром $60 млн. за часів Януковича. У 2012-2013 роках скандально відома фірма «Прем’єр Лізинг» отримала від структур Укрзалізниці замовлень на близько 27 млрд грн.