Ставицкий отобрал у партнера долю в сети АЗС "БРСМ-Нафта"

Решение провели через госрегистратора из села в Одесской области.

Ставицкий отобрал у партнера долю в сети АЗС "БРСМ-Нафта"
Фото: brsm-nafta.com

Все имущество сети автозаправочных станций "БРСМ-Нафта" внесли в уставный капитал новосозданного ООО "Имбрем Аурум Лтд" (Киев). Эта компания связана с экс-министром времен Виктора Януковича Эдуардом Ставицким.

Регистратором уставного капитала выступил государственный регистратор созданного за два месяца до этого коммунального предприятия в селе Главани Одесской области, говорится в сообщении управляющей сетью АЗС "БРСМ-Нафта" компании "Евро Пауэр".

"Руководство "Евро Пауэр" заявляет, что его должностные лица, равно как и единоличный владелец незаконно переоформленного имущества, которое входит в состав сети АЗК "БРСМ-Нафта", Андрей Биба или его уполномоченные на то лица не предоставляли согласия и не подписывали доверенностей или иных поручений на проведение любых действий с имуществом сети АЗК "БРСМ-Нафта", - говорится в заявлении "Евро Пауэра".

ООО "Имбрем Аурум Лтд" основано 15 декабря 2017 г. в Киеве и зарегистрировано на панамскую фирму Solferino Casas S.A. с уставным фондом 100 млн грн, пишет профильное издание enkorr.

Компания Solferino Casas S.A. появилась среди учредителей компаний группы "БРСМ-Нафта" в начале лета 2015 года, ее формальным номинальным собственником был указан гражданин Нидерландов Роланд Пипер.

Пипер известен как глава голландского инвестиционного фонда FreezeOil Fund, который осенью 2014 г. заявил о приобретении доли в сети "БРСМ-Нафта". Позже стало известно, что на FreezeOil Fund была переоформлена доля экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, который ранее был представлен в учредителях БРСМ своей тещей Валентиной Ушаковой.

Второй акционер БРСМ Андрей Биба контролировал половину сети через несколько компаний. Их точный перечень неизвестен. Характерно, что по данным Госреестра Минюста, восемь его компаний, среди который ЧП "Вита", "Дар-С", "БРСМ-Нафта" и другие, с 12 января 2018 г. начали процедуру прекращения хоздеятельности. У каждой из этих компаний есть правопреемники, среди учредителей которых в том числе значатся компании Kornetta Investment Ltd Роланда Пипера.

Ставицкий вошел в бизнес БРСМ в 2007 г. За время его работы в правительстве с 2010 по 2013 гг. сеть БРСМ выросла в 5 раз (с 26 до 130 АЗС). Оба акционера БРСМ – Андрей Биба и Эдуард Ставицкий – выехали за рубеж, где находятся до сих пор. В 2016 г. партнеры разделили бизнес пополам, каждому отошло по 63 АЗС, но сетью АЗС управляла компания "Стейт Ойл", близкая к Бибе. С осени 2017 года ее заменила компания "Евро Пауэр".

Также известно, что в 2016 г. между Бибой и Ставицким возник конфликт, который вышел в публичную плоскость летом 2017 г. Сторона Ставицкого подала иски с требованием отобрать у Бибы права на товарный знак "БРСМ-Нафта", а также добилась ареста его активов в виде корпоративных прав в ряде компаний. Осенью 2017 г. стороны подписали мировое соглашение и прекратили судебные тяжбы друг против друга.


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