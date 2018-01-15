Музей, який зупинив будівництво житлової багатоповерхівки по сусідству, повинен сплатити за це 200 тисяч

Господарський суд Рівненської області вирішив, що Рівненський обласний краєзнавчий музей повинен сплатити 190 тис грн. через простій будівельної техніки на ділянці по сусідству з музеєм, де ТОВ «Українська промислово-інвестиційна група» (УПІГ) планує звести житлову багатоповерхівку. Про це написало видання «Четверта влада».

У 2008 році Рівненська міськрада надала в оренду УПІГ землю загальною площею 4 тис кв м для завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку. Ділянка знаходиться в м. Рівне, вул. Толстого, 10, де по сусідству по вул. Драгоманова, 19 розташований музей.

У 2016 році забудовник розпочав будівництво і зіштовхнувся зі спротивом громадськості. Музейники і активісти виступили проти зведення висотки поблизу пам`ятки архітектури – краєзнавчого музею.

Тоді компанія-забудовник УПІГ та партнер будівництва компанія «Стоград», співвласником якої є екс-секретар Рівнеради Юрій Торгун, пропонували музейникам 250 тис грн. нібито для підтримки музею. Заклад не прийняв кошти. Будівництво зупинилося. Втім воно відновилося у кінці 2017 року.

Тоді ж краєзнавчий музей звернувся до Господарського суду області з позовом до Рівненської міської ради та ТОВ «Українська промислово-інвестиційна група» про визнання незаконним та скасування рішення міськради про передачу землі в оренду.

Музей зазначав, що є балансоутримувачем пам’ятки «Гімназії 1839» року по вул. Драгоманова, 19, а будівництво житлового будинку поруч з історичною пам’яткою може призвести до її руйнації, спричинить пошкодження музейних реліквій і спотворить один із найзатишніших куточків міста.

21 грудня суд заборонив УПІГ проводити будь-які будівельні роботи на ділянці до розгляду судового спору по суті. Попри заборону наступного дня на ділянку приїхала будівельна техніка. Люди знову зупиняли будівництво.

У відповідь на заборону будуватися УПІГ звернулося до суду із зустрічним позовом, в якому зазначило, що отримує збитки через простій техніки. Один день такого простою забудовник оцінив щонайменше в 10 тис грн. Підприємство просило, щоб суд, вживши заходи зустрічного забезпечення позову, зобов’язав музей внести на депозитний рахунок госпсуду 400 тис грн.

Суддя Наталія Церковна 2 січня частково задовольнила клопотання, вирішивши, що музей повинен внести на депозитний рахунок суду 190 тис грн. до 12 січня.

Директор краєзнавчого музею Олександр Булига повідомив, що заклад не може сплатити таку суму. Юрист Юрій Вітошко, який представляє інтереси музею, підготував апеляцію на рішення суду. «Але ухвала підлягає негайному виконанню. Чекають, що музей не внесе цю суму, тому будуть відкривати виконавче провадження, будуть пробувати стягувати ці кошти», – розповів юрист.

Тим часом в «Стограді» Торгуна повідомили, що більше не займаються будівництвом на Толстого, 10.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 годаЭкспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Украина начала активно покупать уголь у РоSSииУкраина начала активно покупать уголь у РоSSии
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
Блок рекламы


Похожие новости
Конотопський авіазавод замовив швейцарським юристам представницькі послуги на $379 тисяч
У Кличка виставили на конкурс тисячу транспортних зупинок з відсічкою для малого бізнесу
Збитковий водоканал на чолі зі «свободівцем» купив Skoda за 600 тисяч з конструкціями для дитячих крісел
«Нафтогаз» скупився планшетами iPad на 710 тисяч«Нафтогаз» скупився планшетами iPad на 710 тисяч
«Вишка» дала прокуратурі шанс забрати у Бриля&Ко 50 тисяч гектарів угідь під Києвом
Аеропорт Херсону закупив розробку проекту за 1,4 мільйона у фірми, яку продавали за три тисячіАеропорт Херсону закупив розробку проекту за 1,4 мільйона у фірми, яку продавали за три тисячі
Київські рятувальники за 380 тисяч купили судно на повітряній подушці дорожче від полтавчан
Директор Львівського БТЗ після призначення орендував у себе Range Rover за сімсот тисячДиректор Львівського БТЗ після призначення орендував у себе Range Rover за сімсот тисяч
«Прокладка» з тисячним статутником узяла 63 мільйони на підключення системи відеоспостереження Києва
Поліцейська охорона Коболєва трохи подорожчала до 900 тисяч
Последние новости
Подгружаем последние новости