Прокуратура заказала экономическую экспертизу сделок ICU

Компания сопровождала покупку гособлигаций офшорами "Семьи".

Прокуратура заказала экономическую экспертизу сделок ICU

Генеральная прокуратура несколько месяцев назад заказала экономическую экспертизу сделок компании ICU. Об этом "Громадському радіо" заявил замгенпрокурора Евгений Енин.

"Более года назад мы допросили руководителя этой компании, мы подвергли сомнению документы, подтверждающие легальность средств и финансовых сделок. Поэтому мы более двух месяцев назад отправили запрос для проведения экономической экспертизы в одно из судебных экспертных учреждений Украины. Сейчас экспертиза продолжается", - сказал он, комментируя публикацию решения Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о спецконфискации. В нем говорится, что сделки по покупке государственных облигаций, попавших вместе с полученными по ним деньгам под спецконфискацию, проводились через группу ICU.

Енин добавил, что деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка Украины является предметом целого ряда других уголовных производств, осуществляемых в Гепрокуратуре и НАБУ.

Напомним, что ICU уверена в законности своих действий в сопровождении сделок по покупке облигаций, которые фигурируют в материалах дела.

Перед заключением договоров на брокерское обслуживание, ICU провела обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ. Данные компании являлись клиентами Ощадбанка, в котором были открыты денежные счета и счета в ценных бумагах. Цены, по которым компании приобретали ОВГЗ, были согласованы ими напрямую с банком. ICU не открывала для этих компаний никаких счетов и не работала с ними ранее. Роль ICU в данных сделках, утверждают в компании, ограничивалась функцией агента.


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