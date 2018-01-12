Новый владелец "Эспрессо": "Мы убедились в легальности и честности продавцов и самого актива"

Яценюк и жена Авакова продали канал сыну Жеваго.

Новый владелец "Эспрессо": "Мы убедились в легальности и честности продавцов и самого актива"
Фото: espreso.tv

Компания Atmosphere Entertainment, Inc., которая купила телеканал "Эспрессо" у Арсения Яценюка и жены Арсена Авакова, заявила, что инвестировала в медиа с целью получения прибыли, а не для прикрытия схем по отмыванию денег

Об этом говорится в заявлении на сайте "Эспрессо" в ответ на публикации в СМИ, усомнившихся в честности сделки.

"Эти соглашения состоялись 30 декабря 2017 года согласно законодательству и прошли процедуру финансового мониторинга (комплаенс). Мы убедились в легальности и честности продавцов и самого актива. Речь идет о вполне прозрачном деловом соглашении без использования оффшорных юрисдикций и схем уклонения от налогообложения", - заявили в Atmosphere Entertainment.

"Целью нашего инвестирования в медиа-активы является расширение рыночного влияния и стоимости и получение прибыли. Atmosphere Entertainment, Inc. возлагает большие надежды на внутренний медиарынок Украины, который, как известно, быстро развивается после ликвидации монополии роSSийских производителей аудиовизуального и новостного контента. Atmosphere Entertainment, Inc. подтверждает свои намерения инвестировать дополнительные средства для развития бизнеса телеканала “Эспрессо”, а также других медиапроизводителей и вещателей Украины", - уверяет компания.

"Мы с удивлением узнали про публикацию о якобы сомнительности наших действий в отношении телеканала “Эспрессо”. Atmosphere Entertainment, Inc. категорически отвергает любые претензии в отношении соответствующих коммерческих соглашений. Подозреваем, что упомянутые инсинуации объясняются намерениями дискредитировать наши новые медиа-активы, оказать давление на их работников, усилить и без того монопольное влияние существующих групп на телевизионном рынке Украины. Подчеркиваем: Atmosphere Entertainment, Inc. не допустит ущемления своих прав инвестора в Украину, и будет защищать свои законные интересы в соответствии с украинским и американским законодательством", - сказано в нем.

Напомним, что новым бенефициаром "Эспрессо" является Иван Жеваго, сын миллиардера Константина Жеваго.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Украина снизила импорт газа из-за теплой зимыУкраина снизила импорт газа из-за теплой зимы
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Беглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежомБеглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежом
Блок рекламы


Похожие новости
Власти Чернигова возмутились продажей самогона в городеВласти Чернигова возмутились продажей самогона в городе
УН: новый глава Приватбанка - чех Петр КрумханзльУН: новый глава Приватбанка - чех Петр Крумханзль
Новый год-2018: Сколько стоит елка в КиевеНовый год-2018: Сколько стоит елка в Киеве
Для «Охматдиту» за 37 мільйонів придбали томограф Siemens у самого «Сіменсу», а не «прокладки»
Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"
Курс доллара установил новый рекорд 2017 годаКурс доллара установил новый рекорд 2017 года
Владелец крупнейшего банка Иордании задержан в Саудовской АравииВладелец крупнейшего банка Иордании задержан в Саудовской Аравии
Биткоиновый миллиардер предсказал 20-кратный рост курса криптовалютыБиткоиновый миллиардер предсказал 20-кратный рост курса криптовалюты
Курс биткоина установил новый рекордКурс биткоина установил новый рекорд
Завод шампанских вин «Новый свет» в оккупированном Крыму продают за $25,5 млнЗавод шампанских вин «Новый свет» в оккупированном Крыму продают за $25,5 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости