Новый владелец "Эспрессо": "Мы убедились в легальности и честности продавцов и самого актива"

Яценюк и жена Авакова продали канал сыну Жеваго.

Фото: espreso.tv

Компания Atmosphere Entertainment, Inc., которая купила телеканал "Эспрессо" у Арсения Яценюка и жены Арсена Авакова, заявила, что инвестировала в медиа с целью получения прибыли, а не для прикрытия схем по отмыванию денег

Об этом говорится в заявлении на сайте "Эспрессо" в ответ на публикации в СМИ , усомнившихся в честности сделки.

"Эти соглашения состоялись 30 декабря 2017 года согласно законодательству и прошли процедуру финансового мониторинга (комплаенс). Мы убедились в легальности и честности продавцов и самого актива. Речь идет о вполне прозрачном деловом соглашении без использования оффшорных юрисдикций и схем уклонения от налогообложения", - заявили в Atmosphere Entertainment.

"Целью нашего инвестирования в медиа-активы является расширение рыночного влияния и стоимости и получение прибыли. Atmosphere Entertainment, Inc. возлагает большие надежды на внутренний медиарынок Украины, который, как известно, быстро развивается после ликвидации монополии роSSийских производителей аудиовизуального и новостного контента. Atmosphere Entertainment, Inc. подтверждает свои намерения инвестировать дополнительные средства для развития бизнеса телеканала “Эспрессо”, а также других медиапроизводителей и вещателей Украины", - уверяет компания.

"Мы с удивлением узнали про публикацию о якобы сомнительности наших действий в отношении телеканала “Эспрессо”. Atmosphere Entertainment, Inc. категорически отвергает любые претензии в отношении соответствующих коммерческих соглашений. Подозреваем, что упомянутые инсинуации объясняются намерениями дискредитировать наши новые медиа-активы, оказать давление на их работников, усилить и без того монопольное влияние существующих групп на телевизионном рынке Украины. Подчеркиваем: Atmosphere Entertainment, Inc. не допустит ущемления своих прав инвестора в Украину, и будет защищать свои законные интересы в соответствии с украинским и американским законодательством", - сказано в нем.

Напомним, что новым бенефициаром "Эспрессо" является Иван Жеваго, сын миллиардера Константина Жеваго.