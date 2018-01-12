Украина за 10 дней выбрала годовую квоту на поставку меда и соков в ЕС

Экспорт с исчерпанием квоты не останавливается, а продолжается на общих основаниях.

Украина за 10 дней выбрала годовую квоту на поставку меда и соков в ЕС
Фото: http://fudz.ru

Украинские экспортеры за 10 дней полностью использовали годовую квоту на поставку меда и соков в Европейский Союз, сообщил в фейсбуке первый замминистра аграрной политики Максим Мартынюк.

"На календаре - 11 января, а 100% экспортной квоты на поставку меда в ЕС уже исчерпано, даже с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен... Также за первую декаду года полностью использована квота на экспорт виноградного и яблочного сока (14000 тонн) и существенный процент использования (до 25%) в категориях продукции птицеводства", - написал он.

Мартынюк объяснил, что экспорт с исчерпанием квоты не останавливается, просто продолжается на общих основаниях.

Он добавил, что в Украине насчитывается около 400 тыс. пчеловодов, которые суммарно производят в среднем 70 тыс. т меда в год, что является самым высоким показателем в Европе. Почти 57 тыс. т, или 80% всего украинского меда экспортируется - в основном, в ЕС. Потенциал производства, исходя из посевов медообразующих растений - до 140 тыс. т меда в год, вдвое больше текущих объемов.

Мартынюк подчеркнул, что в Украине не действуют никакие обязательные требования к качеству меда, а существующий госстандарт является добровольным. В то же время, в рамках Соглашения об ассоциации, Украина обязалась внедрить европейские требования к меду, которые зафиксированы в Директиве Совета 2001/110/ЕС до конца 2019 года.

Напомним, что летом 2017 года Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии об увеличении тарифных квот на мед, кукурузу, ячмень, овес, крупы и обработанное зерно, виноградный сок из Украины. Квоты на беспошлинную поставку украинской кукурузы увеличены с 400 тыс. тонн до 1050 тыс. тонн, ячменя - с 250 тыс. тонн до 600 тыс. тонн, овса - с 4 тыс. тонн до 8 тыс. тонн, меда - с 5 тыс. тонн до 8 тыс. тонн. Квоты на поставку круп и обработанного зерна увеличены на 7,8 тыс. тонн, на виноградный сок - на 500 тонн.


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