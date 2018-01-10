Глава ГПЗКУ уволился после четырех месяцев на должности

Двое топ-менеджеров госкорпорации накануне подверглись нападениям.

Глава ГПЗКУ уволился после четырех месяцев на должности
Дмитрий Гавриш
Фото: latifundist.com

Исполняющий обязанности председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Дмитрий Гавриш сообщил о своем увольнении.

"Я покидаю пост руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины по собственному желанию", - приводятся на сайте ГПЗКУ слова Гавриша.

ГПЗКУ уже долгое время руководят менеджеры в статусе исполняющего обязанности. Гавриш был назначен и.о. главы госкорпорации в сентябре.

В середине декабря заместитель директора департамента ГПЗКУ нашел на своей машине растяжку. За месяц до этого мужчина с молотком напал на заместителя главы правления ГПЗКУ Олега Швеца.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно компания насчитывает 55 подразделений-филиалов. На мощностях корпорации можно хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.


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