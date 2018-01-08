В Германии экономический бум: зафиксирована рекордно низкая безработица

В Германии экономический бум: зафиксирована рекордно низкая безработица

Экономический подъем привел к рекордной занятости в ФРГ и обострил нехватку квалифицированных кадров.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Как сообщило Федеральное агентство по труду (BA), в декабре в ФРГ насчитывалось 2,385 миллиона безработных, что на 183 тысячи меньше, чем в декабре 2016 года, и составляет 5,3 процента трудоспособного населения.

Одновременно BA обнародовало средний показатель за весь 2017 год. Он упал до 2,533 миллиона (5,7 процента) и оказался самым низким со времени объединения Германии в 1990 году.

Кроме того, 2 января, Федеральное статистическое ведомство (Destatis) опубликовало средний показатель занятости за весь 2017 год, и он тоже оказался рекордным: в прошлом году на территории ФРГ трудовой деятельностью занимались 44,3 миллиона человек. Это на 1,5 процента или 638 тысяч человек больше, чем в среднем в 2016 году.

Столь мощного скачка занятости в Германии не наблюдалось десять лет.

На 2018 год ведущие экономические институты предсказывают дальнейшее ускорение темпов роста ВВП Германии и, соответственно, увеличение занятости. Согласно прогнозам, она в ближайшие год-полтора превысит 45 миллионов человек.

В то же время на дальнейшее существенное снижение уровня безработицы в Германии эксперты уже не рассчитывают. В развитых рыночных экономиках показатель примерно в 5 процентов считается признаком фактически полной занятости.

Внутренних трудовых ресурсов для того, чтобы в полной мере обеспечить растущую экономику страны необходимыми ей кадрами, сегодняшней Германии явно не хватит, пишет издание. Эксперты единодушны: немецкому рынку труда требуется постоянная подпитка квалифицированными иностранными трудовыми мигрантами.

Глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле в конце прошлого года заявил: "Скажу со всей определенностью: без привлечения работников из третьих стран мы в ближайшие годы не обойдемся".

Под третьими странами подразумеваются государства, не входящие в ЕС. Работники из этих стран с высшим или средним специальным образованием уже сейчас имеют возможность получить в Германии работу вместе с видом на жительство.

С принятием закона об иммиграции процесс привлечения в страну трудовых мигрантов должен стать более упорядоченным, а условия и критерии приема иностранных работников — более прозрачными и понятными.

Институт немецкой экономики опубликовал результаты исследования, согласно которому наиболее остро нехватку квалифицированных кадров ощущают вовсе не в столице Германии, Берлине, а на юго-западе страны, в промышленно развитой земле Баден-Вюртемберг, а также в Тюрингии и Рейнланд-Пфальце, особенно — в сельских районах.

Напомним, ранее сообщалось, по предварительным подсчетам, общее количество мигрантов, прибывших в Германию в 2017 году, не превысит 200 тысяч человек.




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