В 2017 году в мире построили рекордное количество небоскребов

В 2017 году в мире построили рекордное количество небоскребов

Прошедший 2017 год стал рекордным для строительства небоскребов.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного веб-отчета Совета по высотным зданиям и жилой среде (CTBUH).

Так, в прошлом году было завершено строительство 144 небоскребов высотой свыше 200 м, что на 12,3% больше чем в 2016 году.

Самыми высокими стали 599-метровый Финансовый центр Пинг и 555-метровая Мировая башня Лотте.

Напомним, в октябре 2017 года количество выполненных строительных работ в Украине увеличилось на 13,1% в сравнении аналогичным периодом прошлого года.




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