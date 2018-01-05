В 2018 году Украина должна погасить 175 миллиардов гривен госдолга - Минфин

В 2018 году Украина должна погасить 175 миллиардов гривен задолженности, из них на погашения внешних заимствований будет направлено 61 млрд гривен.

Об этом в интервью Лига.net рассказал замминистра финансов Сергей Марченко.

"В следующем году государство потратит 130 млрд гривен на обслуживание существующего государственного долга, всего мы должны погасить 175 млрд гривен, из них на погашения внешних заимствований пойдет 61 млрд гривен", – сказал Сергей Марченко.

Отвечая на вопрос, сколько денег Минфин планирует одолжить в следующем году, замминимтра ответил, что такие заимствования будут возможны только при благоприятной конъюнктуре рынка и выгодных условиях.

"Ходить выпрашивать деньги мы не собираемся", – отметил Марченко.

30 октября 2017 года сообщалось, что государственный и гарантированный государством долг на конец сентября 2017 года составил 2 трлн 43,3 млрд гривен, или 77,03 млрд долларов.