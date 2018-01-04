В этом году ГФС планирует провести свыше 6 тыс. проверок

Более шести тысяч проверок проведет Государственная фискальная служба Украины в 2018 году.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot .

Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Чаще будут проверять компании, занимающиеся оптовой торговлей, сельским хозяйством и строительством.

Одновременно органы ГФС уменьшают количество внеплановых мероприятий – в 2016 году проведено 16,1 тыс. внеплановых проверок, в 2017 году – 15,1 тыс. таких проверок.

За 11 месяцев 2017 года ГФС доначислила нарушителям законодательства денежных обязательств на сумму 25,1 млрд гривен, обеспечила согласование 16 млрд, в том числе 5,3 млрд налога на прибыль и 4,3 млрд налога на добавленную стоимость.

«Основным нарушением, допускали проверенные налогоплательщики, было завышения налогового кредита и валовых затрат вследствие их формирования по операциям с «сомнительными» субъектами хозяйствования», – пояснили в ГФС.