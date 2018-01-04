Австралия разрешила экспорт медицинской марихуаны

Австралия разрешила экспорт медицинской марихуаны

Власти Австралии приняли решение легализовать экспорт медицинской марихуаны для производителей.

Об этом сообщает Courier Mail со ссылкой на министра здравоохранения Грега Ханта.

"Мы привносим такие изменения, потому что растущее производство продуктов из медицинской марихуаны сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны импорта", – сказал Хант.

 По его словам, "разрешение экспорта медицинской марихуаны поможет развивающемуся внутреннему рынку расти дальше".

Отметим, что употребление медицинской марихуаны в Австралии было легализовано в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось, после того, как 1 января 2018 года в американском штате Калифорния стало легальным употребление марихуаны с рекреационной целью (то есть просто ради отдыха), к лицензированным магазинам по продаже каннабиса в штате выстроились длиннющие очереди.


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