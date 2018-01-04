РоSSийский Альфа-банк отказался обслуживать оборонные предприятия из-за санкций

Финучреждение обслуживало большое количество предприятий ОПК.

РоSSийский Альфа-банк отказался обслуживать оборонные предприятия из-за санкций

РоSSийский Альфа-банк уведомил предприятия оборонного комплекса РФ о о том, что не будет их обслуживать из-за западных санкций.

Об этом рассказал радиостанции "Эхо-Москвы" первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.

29 декабря роSSийский Forbes опубликовал интервью с основателем "Альфа-Групп" Михаилом Фридманом. В нем бизнесмен сообщил, что на состояние роSSийских банков влияют западные санкции. "Альфа-банк, например, обслуживал большое количество оборонных предприятий. Теперь это запрещено санкциями", - сказал он тогда.


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