Альфа-Банк не подавав до Нацбанку пакет документів щодо збільшення капіталу на $1 млрд — НБУ

Від Альфа-Банку до Національного банку України не надходив пакет документів щодо збільшення капіталу цієї структури на $1 млрд. Про це йдеться в офіційній відповіді Нацбанку на запит «Мінфіну» щодо Альфа-Банку.

Альфа-Банк не подавав до Нацбанку пакет документів щодо збільшення капіталу на $1 млрд — НБУ

«Станом на сьогоднішній день до Національного банку не надходив пакет документів щодо збільшення капіталу цього банку на 1 млрд доларів США (шляхом збільшення статутного капіталу або залучення позики у формі капітального інструменту з умовами списання/конверсії). У разі отримання такого пакета його буде розглянуто відповідно до процедур, передбачених чинним законодавством», — йдеться в ексклюзивній відповіді НБУ.

Також регулятор у ньому зазначив, що з початку війни та до вересня 2022 року Альфа-Банк виконував економічні нормативи. Але потім було зафіксовано порушення нормативу кредитного ризику через збільшення резервів.

«У вересні банком порушено норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), значення якого для системно важливих банків не має перевищувати 20%. Порушення викликано зменшенням розміру регулятивного капіталу банку переважно через формування банком резервів у зв'язку з погіршенням якості кредитного портфеля початку війни. Слід зазначити, що постановою Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 р. №?23 визначено, що заходи впливу за порушення нормативів кредитного ризику не застосовуються, якщо такі порушення виникли починаючи з 24 лютого 2022 р. та спричинені негативним впливом військової агресії Російської Федерації проти України», — повідомили у НБУ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про звернення співвласника Альфа-Банку Михайла Фрідмана до голови Нацбанку Андрія Пишного, в якому акціонери банку заявляли про свою готовність докапіталізувати структуру на $1 млрд.





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