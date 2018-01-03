В Минэнерго рассказали о запасах угля на 2018 год

В Минэнерго рассказали о запасах угля на 2018 год

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 27 декабря по 3 января текущего года увеличились на 4,9% – до 1,860 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Об этом сообщает «УНИАН».

При этом запасы антрацитового угля увеличились на 11% - до 784 тыс. тонн с 706 тыс. тонн.

Запасы угля газовой марки увеличились на 0,8% – до 1,076 млн тонн с 1,067 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, по данным Минэнергоугля, Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 млн тонн.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Также энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». Поскольку показатели добычи не успевают расти вслед за ростом потребления газового угля, то возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.




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