В Минэнерго рассказали о запасах угля на 2018 год

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 27 декабря по 3 января текущего года увеличились на 4,9% – до 1,860 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Об этом сообщает « УНИАН ».

При этом запасы антрацитового угля увеличились на 11% - до 784 тыс. тонн с 706 тыс. тонн.

Запасы угля газовой марки увеличились на 0,8% – до 1,076 млн тонн с 1,067 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, по данным Минэнергоугля, Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 млн тонн.