Средняя зарплата за год выросла на 40%
В ноябре украинцам в среднем платили 7479 грн.
Средняя заработная плата в Украине в ноябре составила 7479 грн, что в 2,3 раза больше законодательно установленной минимальной заработной платы и на 38,3% превышает аналогичный показателя ноября 2016 года.
Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Зарплаты выше средней в ноябре зафиксированы в промышленности (8169 грн), оптовой и розничной торговли (8082 грн), на транспорте (в среднем 8023 грн, в авиационном транспорте - 30390 грн), сфере ИТ (13044 грн), финансовой и страховой деятельности (13164 грн), в науке (10378 грн), в сфере обороны (10887 грн). Средние зарплаты в образовании и медицине составляют 5859 грн и 5101 соответственно.
В промышленном разрезе наибольшие зарплаты в ноябре получали работники добывающей отрасли, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.
В региональном рейтинге самые большие зарплаты в ноябре получали жители Киева - в среднем 11643 грн.
Напомним, премьер Владимир Гройсман хочет довести показатель средней зарплаты по итогам 2018 году до 10 тыс. грн.
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