Средняя зарплата за год выросла на 40%

В ноябре украинцам в среднем платили 7479 грн.

Средняя зарплата за год выросла на 40%
Фото: Макс Левин

Средняя заработная плата в Украине в ноябре составила 7479 грн, что в 2,3 раза больше законодательно установленной минимальной заработной платы и на 38,3% превышает аналогичный показателя ноября 2016 года.

Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Зарплаты выше средней в ноябре зафиксированы в промышленности (8169 грн), оптовой и розничной торговли (8082 грн), на транспорте (в среднем 8023 грн, в авиационном транспорте - 30390 грн), сфере ИТ (13044 грн), финансовой и страховой деятельности (13164 грн), в науке (10378 грн), в сфере обороны (10887 грн). Средние зарплаты в образовании и медицине составляют 5859 грн и 5101 соответственно.

В промышленном разрезе наибольшие зарплаты в ноябре получали работники добывающей отрасли, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.

В региональном рейтинге самые большие зарплаты в ноябре получали жители Киева - в среднем 11643 грн.

Напомним, премьер Владимир Гройсман хочет довести показатель средней зарплаты по итогам 2018 году до 10 тыс. грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из НорвегииСанкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)
Состояние богатейших людей мира за год выросло на 1 триллион долларовСостояние богатейших людей мира за год выросло на 1 триллион долларов
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине выросла задолженность по выплате зарплатыВ Украине выросла задолженность по выплате зарплаты
В 2017 году в Украине на 37,1% выросла средняя заработная плата, – РеваВ 2017 году в Украине на 37,1% выросла средняя заработная плата, – Рева
Госгеокадастр: в 2017 году стоимость аренды госземель на торгах выросла до рекорднойГосгеокадастр: в 2017 году стоимость аренды госземель на торгах выросла до рекордной
За год стоимость Litecoin выросла в 60 раз. Что это за криптовалюта?За год стоимость Litecoin выросла в 60 раз. Что это за криптовалюта?
Попри заяви Омеляна зарплата керівника «АМПУ» зросте на третинуПопри заяви Омеляна зарплата керівника «АМПУ» зросте на третину
Гройсман: В 2018 году средняя зарплата украинцев должна быть 10 тысяч гривенГройсман: В 2018 году средняя зарплата украинцев должна быть 10 тысяч гривен
В Пенсионном фонде рассказали, что средняя зарплата в Украине выросла на 41%В Пенсионном фонде рассказали, что средняя зарплата в Украине выросла на 41%
Задолженность населения за коммуналку вырослаЗадолженность населения за коммуналку выросла
Средняя зарплата в октябре выросла почти на 40% - ГосстатСредняя зарплата в октябре выросла почти на 40% - Госстат
Розничная торговля в Украине в этом году выросла на 8,2% - ГосстатРозничная торговля в Украине в этом году выросла на 8,2% - Госстат
Последние новости
Подгружаем последние новости