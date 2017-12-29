Средняя зарплата за год выросла на 40%

В ноябре украинцам в среднем платили 7479 грн.

Фото: Макс Левин

Средняя заработная плата в Украине в ноябре составила 7479 грн, что в 2,3 раза больше законодательно установленной минимальной заработной платы и на 38,3% превышает аналогичный показателя ноября 2016 года.

Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Зарплаты выше средней в ноябре зафиксированы в промышленности (8169 грн), оптовой и розничной торговли (8082 грн), на транспорте (в среднем 8023 грн, в авиационном транспорте - 30390 грн), сфере ИТ (13044 грн), финансовой и страховой деятельности (13164 грн), в науке (10378 грн), в сфере обороны (10887 грн). Средние зарплаты в образовании и медицине составляют 5859 грн и 5101 соответственно.

В промышленном разрезе наибольшие зарплаты в ноябре получали работники добывающей отрасли, фармацевтической отрасли, металлурги и производители компьютерной и оптической продукции.

В региональном рейтинге самые большие зарплаты в ноябре получали жители Киева - в среднем 11643 грн.

Напомним, премьер Владимир Гройсман хочет довести показатель средней зарплаты по итогам 2018 году до 10 тыс. грн.