В Украине сокращаются объемы продаж топлива

В Украине сокращаются объемы продаж топлива

За месяц в Украине сократились объемы потребления всех видов горючего.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, розничные продажи сжиженного газа через автозаправочные станции (АЗС) в ноябре 2017 сократились на 3,3% по сравнению с октябрем этого года до 59,5 тыс. тонн.

В то же время, за месяц розничные продажи бензина моторного сократились на 8,3% - до 122,7 тыс. тонн.

Так, в ноябре 2017 розничные продажи бензина моторного марки А-92 через АЗС Украины составляли 52,5 тыс. тонн, бензина марки А-95 - 58,9 тыс. тонн, марки А-98 - 374,1 тонны.

Розничные продажи дизтоплива в Украине за месяц сократились на 10,2% - до 94,4 тыс. тонн.

Вместе с тем, за год в Украине объемы продаж сжиженного газа выросли на 17,9%, бензина моторного - сократились на 11%, дизтоплива - уменьшились на 1,6%.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, цены на топливо в Украине за последние полтора месяца выросли более чем на 5%. Эксперты объясняют подорожание ослаблением гривны и подорожанием нефти на границе.

За выходные дни в четвертой декаде декабря в Украине подорожали бензин и дизельное топливо.




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