Госгеокадастр: в 2017 году стоимость аренды госземель на торгах выросла до рекордной

На земельных торгах было продано 1565 прав аренды на земельные участки с/х назначения государственной собственности общей площадью 37,3 тыс. га.

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Средняя ставка аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения в ходе земельных аукционов выросла в 2017 году до 14,35% против 10,22% по итогам 2016 г. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра. В абсолютных цифрах средняя стоимость годовой аренды составила 4400 гривен за гектар. Всего за неполный 2 017 год на земельных торгах было продано 1565 прав аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 37,3 тыс. га.

Наиболее активно земельные аукционы проводились в Одесской (194 земельных участка площадью 4 736,9 га), Черниговской (129 участков площадью 4 261,1 га) и в Херсонской (91 участок площадью 5 131,9 га) областях.

Торги стартовали в среднем со ставки 7,67% (согласно принятому в июне Постановлению КМУ 413 "Некоторые вопросы совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими" ставка аренды госземель не может составлять менее 7%), то есть в ходе аукциона стоимость увеличилась почти в два раза. В среднем на один участок претендовали 3,1 участника против 2,3 в 2016 году.

ТОП результатов земельных торгов: 231% и 197% от НПО (Тернопольский район Тернопольской области), 181% от НПО (Зеньковский район Полтавской области), 165% от НПО (Тальновский район Черкасской области).

Факторами, обусловившими рост арендной платы стали повышение стартовой цены лота, а также рост конкуренции за участки. В результате поступления в бюджеты увеличились до 102 млн гривен против 95 млн гривен по итогам 2016 года.