Зеленский получит от государства 17,6 миллионов для съемок нового фильма
Государственное агентство Украины по вопросам кино профинансирует съемки фильма компании "Киноквартал". Ведомство окажет финансовую поддержку в производстве комедии "Он и Она".
Об этом сообщается на официальном
В ведомстве утверждают, что фильм выбрали среди десяти других лент. Режиссером картины является Владимир Зеленский, авторами сценария - Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.
Общий бюджет съемок оценивается в 35,9 миллионов гривен. Госкино выделит 17,6 миллиона.
Фильм будет повествовать о том, что муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, чего не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства, - сказано в сообщении.
Напомним, в Министерстве юстиции Украины официально зарегистрировали политическую партию под названием "Слуга народа". Соответствующая информация появилась в реестре Минюста. Партия зарегистрирована как юридическое лицо "Политическая партия" Слуга народа "(ЧП" Слуга народа "). По данным агентства УНН, возглавляет партию Баканов Иван Геннадьевич, который является руководителем ООО "Квартал 95" с 2013 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
27.12.2017 14:34
27.12.2017 14:36