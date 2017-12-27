Зеленский получит от государства 17,6 миллионов для съемок нового фильма

Государственное агентство Украины по вопросам кино профинансирует съемки фильма компании "Киноквартал". Ведомство окажет финансовую поддержку в производстве комедии "Он и Она".

Об этом сообщается на официальном сайте Госкино.

В ведомстве утверждают, что фильм выбрали среди десяти других лент. Режиссером картины является Владимир Зеленский, авторами сценария - Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.

Общий бюджет съемок оценивается в 35,9 миллионов гривен. Госкино выделит 17,6 миллиона.

Фильм будет повествовать о том, что муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, чего не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства, - сказано в сообщении.

Напомним, в Министерстве юстиции Украины официально зарегистрировали политическую партию под названием "Слуга народа". Соответствующая информация появилась в реестре Минюста. Партия зарегистрирована как юридическое лицо "Политическая партия" Слуга народа "(ЧП" Слуга народа "). По данным агентства УНН, возглавляет партию Баканов Иван Геннадьевич, который является руководителем ООО "Квартал 95" с 2013 года.