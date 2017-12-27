Зеленский получит от государства 17,6 миллионов для съемок нового фильма

Зеленский получит от государства 17,6 миллионов для съемок нового фильма

Государственное агентство Украины по вопросам кино профинансирует съемки фильма компании "Киноквартал". Ведомство окажет финансовую поддержку в производстве комедии "Он и Она".

Об этом сообщается на официальном сайте Госкино.

В ведомстве утверждают, что фильм выбрали среди десяти других лент. Режиссером картины является Владимир Зеленский, авторами сценария - Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.

Общий бюджет съемок оценивается в 35,9 миллионов гривен. Госкино выделит 17,6 миллиона.

Фильм будет повествовать о том, что муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, чего не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства, - сказано в сообщении.

Напомним, в Министерстве юстиции Украины официально зарегистрировали политическую партию под названием "Слуга народа". Соответствующая информация появилась в реестре Минюста. Партия зарегистрирована как юридическое лицо "Политическая партия" Слуга народа "(ЧП" Слуга народа "). По данным агентства УНН, возглавляет партию Баканов Иван Геннадьевич, который является руководителем ООО "Квартал 95" с 2013 года.




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