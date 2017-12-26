Беларусь переходит на цифровую экономику – финансист

Пока биткоин пытается найти точку опоры после обвального падения, Беларусь идет в цифру.

Об этом сообщил финансист Эрик Найман в Facebook.

Пока биткоин пытается найти точку опоры после обвального падения, Беларусь идет в цифру, отметил финансист.

Эксперт пояснил, что президент Республики Беларуси Александр Лукашенко подписал Декрет о регулировании блокчейн-бизнесов, криптовалют, смарт-контрактов. 22 декабря 2017 года А. Лукашенко подписал Декрет «О развитии цифровой экономики».

Декрет предусматривает комплексное правовое регулирование сферы криптовалют, криптобирж, ICO, смарт-контрактов и других аспектов зарождающейся в мире криптоэкономики. Документом предоставлено право любым юридическим лицам Республики Беларусь владеть токенами и совершать с ними операции через операторов криптоплатформ (криптобирж) и операторов обмена криптовалют - резидентов Парка высоких технологий.

Как граждане Республики Беларусь , так и иностранные граждане, вправе владеть токенами, осуществлять майнинг, обмен токенов на иные токены, приобретать и отчуждать их за фиатные и электронные деньги, а также дарить и завещать токены.

В декрете говорится, что «до 1 января 2023 года не признаются объектами налогообложения подоходным налогом с физических лиц доходы от деятельности по майнингу, приобретению, отчуждению токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и (или) обмену на иные токены. Также не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль обороты, прибыль (доходы) резидентов Парка высоких технологий от деятельности по майнингу, созданию, приобретению, отчуждению токенов».

Кроме того, иностранным ИТ-специалистам и инвесторам обеспечен безвизовый въезд в Республику Беларусь на срок до 180 дней в году, устранена необходимость получения резидентом Парка высоких технологий специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь , заключивших трудовой договор с резидентом Парка высоких технологий.

С целью развития продуктовой ИТ-модели Декретом установлено, что резиденты Парка высоких технологий при заказе у иностранных юридических лиц рекламных и маркетинговых услуг не уплачивают (не удерживают) налог на добавленную стоимость, налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, и офшорный сбор.

Напомним, в декабре 2017 года Декрет «О развитии цифровой экономики в Беларуси» подписал президент Александр Лукашенко, который разрешает криптовалютную деятельность на территории страны.