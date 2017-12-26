Беларусь переходит на цифровую экономику – финансист

Беларусь переходит на цифровую экономику – финансист

Пока биткоин пытается найти точку опоры после обвального падения, Беларусь идет в цифру.

Об этом сообщил финансист Эрик Найман в Facebook.

Пока биткоин пытается найти точку опоры после обвального падения, Беларусь идет в цифру, отметил финансист.

Эксперт пояснил, что президент Республики Беларуси  Александр Лукашенко подписал Декрет о регулировании блокчейн-бизнесов, криптовалют, смарт-контрактов.  22 декабря 2017 года А. Лукашенко подписал Декрет «О развитии цифровой экономики».

Декрет предусматривает комплексное правовое регулирование сферы криптовалют, криптобирж, ICO, смарт-контрактов и других аспектов зарождающейся в мире криптоэкономики. Документом предоставлено право любым юридическим лицам Республики Беларусь владеть токенами и совершать с ними операции через операторов криптоплатформ (криптобирж) и операторов обмена криптовалют - резидентов Парка высоких технологий.

Как граждане Республики Беларусь, так и иностранные граждане, вправе владеть токенами, осуществлять майнинг, обмен токенов на иные токены, приобретать и отчуждать их за фиатные и электронные деньги, а также дарить и завещать токены.

В декрете говорится, что «до 1 января 2023 года не признаются объектами налогообложения подоходным налогом с физических лиц доходы от деятельности по майнингу, приобретению, отчуждению токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и (или) обмену на иные токены. Также не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль обороты, прибыль (доходы) резидентов Парка высоких технологий от деятельности по майнингу, созданию, приобретению, отчуждению токенов».

Кроме того, иностранным ИТ-специалистам и инвесторам обеспечен безвизовый въезд в Республику Беларусь на срок до 180 дней в году, устранена необходимость получения резидентом Парка высоких технологий специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, заключивших трудовой договор с резидентом Парка высоких технологий.

С целью развития продуктовой ИТ-модели Декретом установлено, что резиденты Парка высоких технологий при заказе у иностранных юридических лиц рекламных и маркетинговых услуг не уплачивают (не удерживают) налог на добавленную стоимость, налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, и офшорный сбор.

Напомним, в декабре 2017 года Декрет «О развитии цифровой экономики в Беларуси» подписал президент Александр Лукашенко, который разрешает криптовалютную деятельность на территории страны.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Отбор международного партнера для управления ГТС проведет банк Rotshild - "Нафтогаз"Отбор международного партнера для управления ГТС проведет банк Rotshild - "Нафтогаз"
Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"
Минфин посоветовал готовиться к доллару по 30 гривенМинфин посоветовал готовиться к доллару по 30 гривен
"Нафтогаз" хочет разместить евробонды на $1 млрд"Нафтогаз" хочет разместить евробонды на $1 млрд
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Блок рекламы


Похожие новости
Покупатели биткойнов вскоре могут потерять все свои деньги, - финансистПокупатели биткойнов вскоре могут потерять все свои деньги, - финансист
Отказ Каракаса от экспорта нефти в США окончательно уничтожит экономику Венесуэлы – обозревательОтказ Каракаса от экспорта нефти в США окончательно уничтожит экономику Венесуэлы – обозреватель
В РоSSии выявили поставки санкционного сыра из Украины через БеларусьВ РоSSии выявили поставки санкционного сыра из Украины через Беларусь
Изъяв из оборота 700 млрд грн, Нацбанк уничтожил экономику, - экс-глава НБУИзъяв из оборота 700 млрд грн, Нацбанк уничтожил экономику, - экс-глава НБУ
Беларусь возобновила поставки дизтоплива в УкраинуБеларусь возобновила поставки дизтоплива в Украину
Беларусь практически прекратила поставки бензина в Украину - исследованиеБеларусь практически прекратила поставки бензина в Украину - исследование
В 2017 году больше всего украинских масок для лица закупила Беларусь - экспертыВ 2017 году больше всего украинских масок для лица закупила Беларусь - эксперты
Молдова мало закупает украинской продукции, а Беларусь больше продает нам – экономистМолдова мало закупает украинской продукции, а Беларусь больше продает нам – экономист
Нобелевский лауреат посоветовал, как оптимизировать экономику УкраиныНобелевский лауреат посоветовал, как оптимизировать экономику Украины
Беларусь получила от РФ кредит на 700 миллионов долларовБеларусь получила от РФ кредит на 700 миллионов долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости