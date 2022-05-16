Беларусь теряет из-за западных санкций до $18 млрд в год

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что в результате санкций Запада страна теряет около $16?18 млрд в год. Об этом пишет Белта.

фото: hubs.ua

По его словам, из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны Евросоюза и Северной Америки.

«Эта сумма в год равна около $16 млрд. Конечно, мы не можем потерять этот объем экспорта и должны его переориентировать на другие рынки, в частности азиатский, африканский, Ближнего Востока и Арабского залива. Это то, над чем мы сейчас работаем», — отметил премьер-министр.

Как писал «Минфин», 8 мая Великобритания объявила о новом пакете санкций против РоSSии и Беларуси на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, который нацелен на торговлю. Новые санкции включают в себя повышение пошлин на 35% и запрет на экспорт определенных товаров.