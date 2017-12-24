Бюджет Генассамблеи ООН «похудел» на 166 миллионов долларов

Бюджет Генассамблеи ООН «похудел» на 166 миллионов долларов

В воскресенье, 24 декабря, Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет всемирной организации на 2018-2019 годы в размере $5,39 млрд, что на $166 млн меньше, чем в предыдущий двухлетний период.

Об этом сообщает агентство France-Presse.

Проект бюджета подготовлен комитетом Генассамблеи, которая продолжала переговоры до позднего вечера субботы.

Наиболее ярым сторонником сокращения бюджета были США, требовавшие урезать расходы ООН на $250 миллионов. Американская сторона предлагала сократить миссии ООН в Палестине, Ливии и Афганистане, сэкономить на некоторых программах развития всемирной организации и найме новых сотрудников, а также зарплатах персоналу.

Представители ООН в ответ на предложение США высказали готовность урезать финансирование на меньшую сумму, которая и предусмотрена новым двухлетним бюджетом.

Бюджет организации формируется за счет взносов государств-членов. Доля каждой страны рассчитывается исходя из среднего показателя валового внутреннего продукта за десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. На сегодняшний день крупнейшим спонсором ООН остаются США, которые покрывают свыше 20% расходов организации. Доля РоSSии составляет менее 2,5%.

В утвержденный бюджет не входят расходы на операции по поддержанию мира. В 2018 году на удовлетворение нужд 91 млн человек, оказавшихся в беде, ООН попросила страны и частных доноров выделить $22,5 млрд.




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