Бюджет Генассамблеи ООН «похудел» на 166 миллионов долларов
В воскресенье, 24 декабря, Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет всемирной организации на 2018-2019 годы в размере $5,39 млрд, что на $166 млн меньше, чем в предыдущий двухлетний период.
Об этом сообщает агентство
Проект бюджета подготовлен комитетом Генассамблеи, которая продолжала переговоры до позднего вечера субботы.
Наиболее ярым сторонником сокращения бюджета были США, требовавшие урезать расходы ООН на $250 миллионов. Американская сторона предлагала сократить миссии ООН в Палестине, Ливии и Афганистане, сэкономить на некоторых программах развития всемирной организации и найме новых сотрудников, а также зарплатах персоналу.
Представители ООН в ответ на предложение США высказали готовность урезать финансирование на меньшую сумму, которая и предусмотрена новым двухлетним бюджетом.
Бюджет организации формируется за счет взносов государств-членов. Доля каждой страны рассчитывается исходя из среднего показателя валового внутреннего продукта за десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. На сегодняшний день крупнейшим спонсором ООН остаются США, которые покрывают свыше 20% расходов организации. Доля РоSSии составляет менее 2,5%.
В утвержденный бюджет не входят расходы на операции по поддержанию мира. В 2018 году на удовлетворение нужд 91 млн человек, оказавшихся в беде, ООН попросила страны и частных доноров выделить $22,5 млрд.
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24.12.2017 20:08