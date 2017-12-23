Должникам смогут отключать коммунальные услуги без их присутствия

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Согласно принятому несколько месяцев назад закону «О жилищно-коммунальных услугах», поставщики получили право отключать коммунальные услуги должникам даже без их присутствия.

Об этом говорится в материале Realist`a.

Должников должны предупредить как минимум за 30 дней о том, что если они не оплатят задолженность, то могут, например, остаться без воды. Заранее нужно предупредить и балансодержателя дома, который обязан присутствовать при отключении. Но если балансодержатель «приглашение» проигнорировал, согласно закону поставщики коммунальной услуги могут отключить воду и без него.

В законе появляется и новая обязанность. Украинцы должны будут передавать показания счетчиков поставщику и впускать в свое жилье представителей поставщика для того, чтобы они могли проверить состояние счетчиков и их показания.

Источник: UBR.ua


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