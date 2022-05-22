Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы

Микрофинансовая компания Moneyveo во время войны продала портфель кредитов факторинговой компании ООО «Талион Плюс». Об этом сообщает «Минфин» .

«В середине мая в раздел отзывов «Минфина» посыпались жалобы от заемщиков компании Moneyveo. Вернее, бывших заемщиков. Не предупредив своих клиентов, микрофинансовая компания продала портфель кредитов факторинговой компании ООО «Талион Плюс»», - говорится в сообщении.

Хотя многим заемщикам был обещан льготный период (Moneyveo обещала не начислять проценты), Талион потребовал погасить задолженность в полном объеме и в кратчайшие сроки. Заемщикам не предоставили никаких документов. Попытки связаться с новым кредитором не увенчались успехом.

В Moneyveo говорят, что действовали на вполне законных основаниях. Согласно кредитного договора кредитодатель имеет право без согласия заемщика заключить договор уступки права требования по договору или договор факторинга с любым третьим лицом, в соответствии с чем кредитодатель в любое время, в том числе по истечении дисконтного периода, вправе уступить право требования к заемщику любому третьему лицу.

По мнению юристов, к которым обратилось издание, Moneyveo действительно не была обязана получать согласие заемщиков на переуступку прав требования по кредитным договорам.

Но некоторые существенные условия, прописанных в законе «О потребительском кредитовании», компания все же нарушила.

Если речь идет о потребительском кредите, финучреждение обязано уведомить клиента о переуступке долга, а также о передаче его персональных данных другому кредитору за 10 рабочих дней до сделки. Новый кредитор должен предъявить должнику подлинник договора.

«В данном случае, как можно понять, клиенты не были заранее предупреждены о передаче долга и имеют право обжаловать ее в суде или подать жалобу на действия кредитодателя», — отмечает Игорь Ясько, управляющий партнёр ЮК Winner.

Должники также должны получить следующие данные:

полное наименование нового кредитора, номер телефона для осуществления связи и адрес (электронный или почтовый) для переписки;

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, которое осуществляет взаимодействие с должником.

По словам Владимира Фогеля, адвоката АБ «ЮФ «Семенова и партнеры», для информирования клиентов компании могли выбрать один из нескольких возможных путей:

непосредственное взаимодействие с должником: телефонные и видеопереговоры, личные встречи. «Проведение личных встреч возможно исключительно с 9 до 19 часов, при условии, что лицо, с которым осуществляется взаимодействие, не возражает против встречи и предварительно дало согласие на личную встречу во время телефонного разговора или отдельное письменное согласие на это. Место и время встречи подлежат обязательному предварительному согласованию», — поясняет юрист.

отправка текстовых, голосовых и других сообщений через средства телекоммуникации, в том числе, путем использования программного обеспечения или технологий;

отправка почтовых отправлений с отметкой «Вручить лично» по месту жительства или пребывания, или по месту работы физического лица.

Если должники не получили необходимую информацию ни по одному из каналов, их права были нарушены.

Есть нарушения и с расчетом суммы задолженности.

«Судя по содержанию жалоб, от должников требуют уплатить все текущие платежи по кредитному договору. Но в период действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после дня его окончания потребитель освобождается от ответственности перед кредитодателем в случае просрочки исполнения (неисполнения, частичного исполнения) обязательств по договору о потребительском кредите. А именно, освобождается от обязанности уплаты неустойки (штрафа, пеней) и других платежей, уплата которых предусмотрена договором (Закон №?2120-IX — ред.)», — поясняет Марина Семенова, к.ю.н., адвокат АБ «ЮФ «Семенова и партнеры».

По ее словам, согласно закону, должники освобождены от уплаты неустойки, но не освобождены от уплаты процентов за пользование кредитом на условиях, установленных договором.

Вывод, который сделали юристы: должники ничего не должны ООО „Талион Плюс“.

«Должники не должны платить какие-либо средства ООО „Талион Плюс“, поскольку отсутствует документация и информация, которую им по закону должны были предоставить кредитор и новый кредитор», — говорит Марина Семенова.

Игорь Ясько напомнил, что если коллекторская компания нарушает нормы Закона Украины №?1349-IX, НБУ вправе применить к ней «меры воздействия, адекватные совершенному нарушению».

Это может быть предупреждение, штраф или временное исключение коллектора из реестра коллекторских компаний. Так, например, неуведомление потребителя об уступке права требования по договору наказывается штрафом.

Комментарий Moneyveo:

«Финансовая компания Moneyveo осуществляет свою деятельность исключительно в законодательном поле Украины, поэтому любые взаимоотношения с клиентами происходят исключительно согласно действующему Закону государства. ООО ТОВ „Манівео швидка фінансова допомога“ в обязательном порядке уведомила заемщиков об уступке права требования способом, предусмотренным кредитным договором, а именно — путем отправки письма на электронную почту заемщика и оповещения в личном кабинете финансовой компании — согласно статье 18 Закона Украины „О потребительском кредитовании“. Таким образом заемщики были уведомлены об уступке права требования в порядке, предусмотренном кредитным договором», — сообщили «Минфину» в компании.

ООО «Талион Плюс» является финансовым учреждением, которое предоставляет услуги факторинга и не включено в реестр коллекторских компаний НБУ. ООО «Талион Плюс» получила права требования к клиентам ООО «Манівео швидка фінансова допомога» в результате предоставления последнему суммы финансирования по договору факторинга. То есть «продажи долгов» — цессии не было. ООО «Талион Плюс» взимает средства исключительно в свою пользу.

«Что касается обещанного льготного режима заемщикам, то, по информации нашего партнера ООО «Талион Плюс», их компания продолжает предоставлять лояльные условия по начислению процентов, аналогичные задекларированным ООО «Манівео швидка фінансова допомога». Об этом размещено сообщение на официальном сайте ООО «Талион Плюс», — говорят в Манивео.

И добавляют: Никаких нарушений ни в действиях ООО «Манівео швидка фінансова допомога», ни в действиях ООО «Талион Плюс», которые находятся под постоянным наблюдением НБУ, выявлено не было.