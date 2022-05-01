Электроэнергию будут отключать потребителям, у которых есть задолженность

Несмотря на то, что во время военного положения запрещено отключать коммунальные услуги, все же некоторым украинцам могут отключить электропитание. Отключение электроэнергии возможно в том случае, если потребители не платят за электричество и не предупредили об этом коммунальщиков.

Украинцам будут отключать электроэнергию за долги, несмотря на военное положение - НКРЭКУ

Об этом говорится в постановлении, принятом НКРЭКУ. Этим постановлением предусмотрено, что поставщики электроэнергии должны провести разъяснительную работу среди потребителей по способам оплаты за электроэнергию. Нужно объяснить людям, что оплачивать электричество, а также передавать показания счетчиков можно онлайн. Для этого не обязательно лично идти в банковское отделение и нести наличные деньги.

Кроме того, поставщики должны разъяснить гражданам, что на период военного положения они освобождены от штрафных санкций за несвоевременную уплату коммуналки, а не от самой коммуналки. Все задолженное все равно придется оплатить. А значит, желательно не накапливать долгов, ведь они растут, как снежный шар.

Украинцам будут отключать электроэнергию за долги, несмотря на военное положение - НКРЭКУ

От граждан, которые из-за войны временно не могут платить за потребленную электроэнергию, требуют, чтобы они предупредили коммунальщиков, что пока не смогут платить за коммуналку. Если они этого не сделают, поставщики будут вынуждены прибегнуть к отключению электроэнергии.

Кроме того, не позднее чем через 30 дней после отмены военного положения, должники должны заключить с поставщиками энергии договоры о погашении задолженности, образовавшейся в период действия военного положения. Если они этого не сделают, то поставщики будут вынуждены прекратить им поставку электроэнергии.

Напомним, в Украине, несмотря на войну, начали проверку электросчетчиков.


Марченко Любов, Тудей

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